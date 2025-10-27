El leonés Pablo Rodríguez participará en ocho pruebas del Europeo de Natación Adaptada El deportista de La Venatoria estará compitiendo con España en el campeonato continental que se celebra en la localidad portuguesa de Albufeira

El nadador leonés Pablo Miguel Rodríguez Pardo, perteneciente al club La Venatoria, ha sido seleccionado para participar en el octavo Campeonato Europeo Open de Natación y Natación Artística para personas con síndrome de Down que se celebrará en Albufeira (Portugal) del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

El leonés afrontará un reto de máxima exigencia, donde competirá en ocho pruebas individuales. Rodríguez participará en los 50. 100 y 200 metros braza y espalda, además de en los 100 metros estilos y los 50 metros libres.

La cita reunirá a los mejores nadadores europeos en una competición que destaca por su alto nivel deportivo y su carácter inclusivo. El evento, organizado por la Federación Portuguesa de Natación y la DSISO, contará con la participación de deportistas de toda Europa.

