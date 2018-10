Triatlón Cross Kevin Tarek Viñuela buscará una medalla en el Europeo de Triatlón Cross de Ibiza Kevin Tarek Viñuela, en Ibiza. El leonés aspira al podio en la categoría sub-23 y a estar con los mejores en élite | «Las sensaciones son muy positivas, llego muy fuerte», señala DANI GONZÁLEZ León Miércoles, 24 octubre 2018, 17:50

Kevin Tarek Viñuela quiere poner un broche dorado a la temporada. El triatleta leonés disputará este jueves, desde las 14:00 horas, el Europeo deTriatlón Cross en Ibiza, a donde llega con ilusión y ambición.

El de Vegacervera se ha preparado a conciencia para esta cita después de llegar este martes a la isla balear. Después de reconocer el circuito de mountain bike y realizar algún entrenamiento suave por Ibiza, Viñuela partirá como uno de los candidatos a todo.

«Llego ilusionado y preparado», explica el leonés, que recuerda que se tomó tres semanas de descanso tras la Vuelta a León para «coger aire» y comenzar a preparar esta cita. Durante cinco semanas ha preparado con ahínco esta cita, aunque «al principio costó un poco».

Test positivos a corroborar en Ibiza

Lo cierto es que, después de participar en distintas pruebas en la provincia, como una carrera a pie en Molinaseca que ganó y una de BTT en Almanza, donde fue segundo, las sensaciones son «muy positivas». «Los test demuestran que estoy fuerte y las sensaciones desde que he llegado son muy buenas», afirma.

Por eso, llega con dos objetivos. El primero, en la categoría sub-23, en la que disputa su última competición, es «colgarme una medalla». «Creo que me disputaré el oro con el italiano Marcello Ugazio, pero tengo que pisar el podio», señala.

En élite, espera estar con los mejores. «Quiero salir del agua en cabeza, aguantar en el tramo de bicicleta, en el que los favoritos me recorten distancia o me alcancen, pero llegando con opciones de todo a la carrera a pie. He entrenado duro para estar fuerte en este último segmento, donde no tengo que haber perdido de vista a los grandes», señala.

Los favoritos, junto a los ya mencionados Viñuela y Ugazio, son los franceses Arthur Serrieres y Brice Daubord, los alemanes Hannes Wolpert y Jens Roth, el belga Tim Van Hemel y el checo Jan Kubicek.

El circuito

El circuito consta de un kilómetro de natación en aguas abiertas, 20 kilómetros de mountain bike en un circuito «rápido, sin grandes dificultades y con piedra suelta» y seis kilómetros de carrera a pie «por arena de playa y tramos de acantilado, haciendo casi trail».

Su trabajo no ha cambiado mucho respecto al entrenamiento para el triatlón cross normal, solo que ha alternado la bici de carretera con la BTT y la carrera a pie en distancia olímpica con la de sprint y por caminos. «Me gusta más esta modalidad, pero es más minoritaria y es más complicado ser profesional de esto», añade.

Con esta competición finaliza su temporada y descansará hasta diciembre, cuando iniciará su primera temporada élite. «Un buen resultado aquí me abriría las puertas del Mundial de Pontevedra y el Europeo de Transilvania, lo que atraería a más patrocinadores y podría ser profesional de esto», concluye.