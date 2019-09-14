Juan Jesús Méndez y María Belén Marques vencen en I Torneo Domingo Cueto de Golf

Foto de familia del I Torneo Domingo Cueto. /
Foto de familia del I Torneo Domingo Cueto.

Promesas y 'cracks' del deporte se dan cita en este certamen

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Genial jornada deportiva la vivida en el I Torneo Domingo Cueto de Golf.

En la cita no faltaron promesas y 'cracks' de este deporte, en el que el buen nivel fue la tónica dominante.

El palmarés

SCRATCH:

• SCRATCH MASCULINO: ANTONIO MANUEL MARTINEZ PERAL (TROFEO + DRIVER SRIXON Z-785).

• SCRATCH FEMENINO: FELI CUETO SANCHEZ (TROFEO + DRIVER CLEVELAND LAUNCHER)

CATEGORIA MASCULINA

1ª CATEGORIA MASCULINA

• 1º CLASIFICADO: JUAN JESUS MENDEZ MARTINEZ (TROFEO + DRIVER SRIXON Z-785).

• 2º CLASIFICADO: ALFREDO MIGUEL BARRA MOTULSKI (TROFEO + BOLSA SRIXON STAND BAG)

2ª CATEGORIA MASCULINA

• 1º CLASIFICADO: ANGEL MAYORAL GOMEZ (TROFEO + MADERA 3 SRIXON Z-785).

• 2º CLASIFICADO: LUIS GONZALEZ-HERRAEZ GARCIA (TROFEO + BOLSA SRIXON STAND BAG).

CATEGORIA FEMENINA:

• 1ª CLASIFICADA: MARIA BELEN MARQUES ALVAREZ (TROFEO + MADERA 5 CLEVELAND LAUNCHER).

• 2ª CLASIFICADA: YOLANDA RODRIGUEZ GONZALEZ (TROFEO + HIBRIDO CLEVELAND LAUNCHER).

DRIVE MÁS LARGO (HOYO 14):

• CABALLEROS: DEMETRIO CALVO GUTIERREZ (DIVER SRIXON Z-785)

• DAMAS: BEATRIZ ISABEL LOPEZ GONZALEZ (DRIVER CLEVELAND LAUNCHER).

APPROACH (HOYOS 2, 8, 13, 17)

• HOYO 2: PEDRO FLORENCIO RAMOS FERNANDEZ

• HOYO 8: LUIS DEL VALLE PRIETO

• HOYO 13: DIEGO SANCHEZ MORAN

• HOYO 17: EDUARDO ROJAS CARRACEDO

• RTX-4 WEDGE-TOUR SATIN

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