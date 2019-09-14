Juan Jesús Méndez y María Belén Marques vencen en I Torneo Domingo Cueto de Golf

Genial jornada deportiva la vivida en el I Torneo Domingo Cueto de Golf.
En la cita no faltaron promesas y 'cracks' de este deporte, en el que el buen nivel fue la tónica dominante.
SCRATCH:
• SCRATCH MASCULINO: ANTONIO MANUEL MARTINEZ PERAL (TROFEO + DRIVER SRIXON Z-785).
• SCRATCH FEMENINO: FELI CUETO SANCHEZ (TROFEO + DRIVER CLEVELAND LAUNCHER)
CATEGORIA MASCULINA
1ª CATEGORIA MASCULINA
• 1º CLASIFICADO: JUAN JESUS MENDEZ MARTINEZ (TROFEO + DRIVER SRIXON Z-785).
• 2º CLASIFICADO: ALFREDO MIGUEL BARRA MOTULSKI (TROFEO + BOLSA SRIXON STAND BAG)
2ª CATEGORIA MASCULINA
• 1º CLASIFICADO: ANGEL MAYORAL GOMEZ (TROFEO + MADERA 3 SRIXON Z-785).
• 2º CLASIFICADO: LUIS GONZALEZ-HERRAEZ GARCIA (TROFEO + BOLSA SRIXON STAND BAG).
CATEGORIA FEMENINA:
• 1ª CLASIFICADA: MARIA BELEN MARQUES ALVAREZ (TROFEO + MADERA 5 CLEVELAND LAUNCHER).
• 2ª CLASIFICADA: YOLANDA RODRIGUEZ GONZALEZ (TROFEO + HIBRIDO CLEVELAND LAUNCHER).
DRIVE MÁS LARGO (HOYO 14):
• CABALLEROS: DEMETRIO CALVO GUTIERREZ (DIVER SRIXON Z-785)
• DAMAS: BEATRIZ ISABEL LOPEZ GONZALEZ (DRIVER CLEVELAND LAUNCHER).
APPROACH (HOYOS 2, 8, 13, 17)
• HOYO 2: PEDRO FLORENCIO RAMOS FERNANDEZ
• HOYO 8: LUIS DEL VALLE PRIETO
• HOYO 13: DIEGO SANCHEZ MORAN
• HOYO 17: EDUARDO ROJAS CARRACEDO
• RTX-4 WEDGE-TOUR SATIN