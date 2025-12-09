Jornada irregular de los equipos leoneses en la tiranía del Clínica Ponferrada

Rubén Fariñas León Martes, 9 de diciembre 2025, 11:21 Comenta Compartir

La jornada se podría tildar de muy irregular para los intereses de los equipos leoneses. Con una única victoria, hasta tres partidos se resolvieron en los últimos instantes, con cara y cruz para los intereses de la provincia.

Destaca la actuación del Grupo VIII de Tercera División en la que, salvo el Atlético Bembibre, el resto dan por buenos los resultados obtenidos. En el lado femenino, malas sensaciones de nuestras escuadras.

C.D. La Virgen 1 - 1 Arandina C.F.

El CD La Virgen volvía a sumar y lo hacía gracias a un tanto de Raúl en el último suspiro, que hizo justicia a lo visto sobre el terreno de juego de Dominicos.

Los burgaleses se adelantaron y trataron de defender su ventaja, muy necesaria debido a la situación que atraviesan los castellanos esta temporada. Tuvo que ser en el descuento, en el minuto 92, cuando el jugador virginiano lograse romper el cerrojo y salvar un válido punto para los de Nanín.

Atlético Mansillés 2 - 2 C.D. Becerril

Más tuvo que luchar su punto obtenido el Atlético Mansillés. La Caldera recibió a un correoso Becerril que a punto estuvo de romper la racha inmaculada de los amarillos en su campo.

Los palentinos se adelantaron con 0-2 y cuando todo parecía resuelto salió el espíritu luchador de los de Montaña. Jairo de penalti daba aire con un gol en el 88 y Pani llevaba la locura a la grada en la última acción del partido para hacer el definitivo 2-2.

C.D. Villaralbo 0 - 0 Júpiter Leonés

Buen punto el logrado por el filial de la Cultural en el siempre complicado campo zamorano de césped artificial.

Ambos equipos hicieron más ejercicio defensivo que ofensivo en un terreno de juego no apto para florituras y ambos parecieron conformarse desde el principio con las tablas que acabaron firmando.

U.D. Santa Marta 2 - 0 Atlético Bembibre

Partido gris del cuadro berciano que sigue sin alzar del vuelo y se mantiene en una zona pantanosa de la clasificación.

Las águilas no tuvieron opciones ante un Santa Marta que lleva altos vuelos y que ventiló el choque por la vía rápida. Los goles en la primera parte dejaron sin reacción a los bembibrenses, que cosechan una nueva derrota.

Olímpico de León 1 - 4 Athletic Club B

Tampoco tuvo demasiadas opciones el Olímpico ante un potente filial rojiblanco.

Visita de galones la de este fin de semana a las instalaciones de la carretera de Carbajal en la que se pudo ver a las promesas de la Liga Iberdrola, que demostraron su fortaleza desde el primer momento.

A pesar de que lograron igualar la contienda tras la reanudación, en cuanto las cachorras pusieron una marcha más volvieron a pasar por encima a las leonesas hasta el contundente resultado final.

Jaén C.B. 88 - 95 Clínica Ponferrada

Suma y sigue el equipo berciano de baloncesto que se asienta en la tercer posición del Grupo Oeste de Segunda FEB.

El equipo blanquiazul se impuso al Jaén en un extraordinario último cuarto en el que tumbó las aspiraciones andaluzas de sumar un triunfo de prestigio.

Cera y Treviño fueron los mejores en una actuación coral que permite a Clínica Ponferrada sumar su tercera victoria consecutiva.

Mataró 87 - 81 BF León

Un mal último cuarto dejó a las leonesas sin una nueva victoria con la que seguir la estela de los líderes de su grupo.

El equipo se mantuvo por delante durante prácticamente todo el partido, pero cuajó un mal desenlace, permitiendo que Mataró anotara con facilidad y que se adjudicara la victoria final.

Atlántico Pereda 34 - 34 Caja Rural Cleba

Inesperado desenlace en un partido dominado por las leonesas que dejaron escapar la victoria e incluso pudieron perder.

Después de entrar en el tramo final de encuentro con hasta cinco goles de ventaja, el Cleba permitió que Pereda se colocase a tiro de piedra, empatase y dispusiera de balón para ganar. Ahí salieron las porteras, que evitaron la derrota leonesa y, en la ulterior jugada, que cuadro visitante se llevara un triunfo que por momentos tuvo en su mano.