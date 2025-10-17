El Club Ritmo, a la conquista de Croacia

Leonoticias León Viernes, 17 de octubre 2025, 10:14 Comenta Compartir

El Club Ritmo regresa a los tapices después del parón competitivo del verano y lo hará en una de esas citas que no faltan cada año en el calendario del club leonés, la Aura Cup de Zagreb.

El Club Ritmo desplaza a Croacia a siete gimnastas que tratarán de confirmar el buen trabajo de la cantera leonesa. De las siete leonesas, la única que competirá en el Torneo FIG será Marta Pérez, que se codeará con buena parte de las mejores júniors de Europa. La leonesa afrontará los cuatro aparatos en busca de entrar en las finales del domingo.

En categoría infantil competirá representando al Club Ritmo Rocío Domínguez, que defenderá sobre el tapiz sus ejercicios de cuerda y aro; en júnior estará Ruth Castaño en la cuerda; mientras que las representantes del Club Ritmo en categoría sénior serán Claudia Alonso, que participará en aro y mazas, Paola Lorenzo, en cinta y aro; Carmela Pérez, en cinta y aro; y Paula García, en aro y pelota.

Ruth Fernández, la máxima responsable técnica del Club Ritmo, destacaba la «importancia de estar en esta cita internacional en la que somos asiduas y en la que trataremos de dejar muy alto el pabellón de la gimnasia rítmica leonesa».

