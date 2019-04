Los Campus Deportivos del Verano ofrecen diversión y actividad física en 26 propuestas para los más pequeños

A tener en cuenta

Fechas: entre el 1 de Julio y el 6 de Septiembre, en turnos semanales y quincenales.

Horarios: los Campus se realizan en horario de mañana.

Lugares: instalaciones Deportivas Municipales (pabellones y piscinas fundamentalmente) como centros neurálgicos de las actividades.

¿Quiénes pueden inscribirse? Todos aquellos niños, niñas y jóvenes entre 4 y 17 años (inscritos o no en EDM, hayan hecho o no alguno de estos deportes antes, etc.)