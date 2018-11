Astorga acogerá en diciembre un curso de entrenador de pentatlón moderno de Nivel I Pentatlón moderno. / EFE Tendrá lugar los días 1, 2, 6, 7, 8 y 9 de diciembre LEONOTICIAS León Miércoles, 14 noviembre 2018, 18:54

La Federación Española de Pentatlón Moderno organiza un curso de entrenador de Nivel I de este deporte en la localidad leonesa de Astorga para los próximos 1, 2, 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 2018.

Entre las materias a impartir está la natación, sus estilos y planificación. En la carrera se abarcan técnicas y planificación. En el tiro, se trabajará la técnica y conocimientos de pistolas, blancos, etc. Por último, en esgrima, se abordarán técnicas, material deportivo, material competición, vestuario, etc. Otra materia se enfocará en el conocimiento de las normativas de competición por especialidades (edades, distancias, etc.); así como la gestión de resultados, sus normativas de las diferentes modalidades, programas informáticos, hojas excel, etc. En esta ocasión la hípica no formará parte de la formación lectiva.

En cuanto a los requisitos para la obtención del curso, está la asistencia a por lo menos un 70% de las horas del Curso. Además, se debe superar una prueba escrita el último día del curso y se presentará un trabajo en un periodo entre 4 y 6 meses de un trabajo en una escuela o club. Este trabajo debe ser tutelado siempre por un entrenador titulado.

Los Interesados pueden ponerse en contacto por correo electrónico con entrenadores@triatloncastillayleon.com