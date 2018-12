Aláiz se marca retos a largo plazo: estar en Tokio 2020 en los 3.000 obstáculos Roberto Aláiz, durante un entrenamiento. / D. G. El atleta leonés no quiere correr riesgos con una recuperación que avanza satisfactoriamente y sueña con estar en el Mundial de Doha DANI GONZÁLEZ León Miércoles, 12 diciembre 2018, 13:56

Más de 30 meses en el dique seco pero con la ilusión de volver. Un gran reto en mente, ese objetivo que se le ha resistido en multitud de ocasiones pero que ahora quiere agarrar fuerte para que no se le escape: los Juegos Olímpicos.

Roberto Aláiz avanza en su recuperación, que espera que sea «la definitiva». En las últimas semanas, el fondista leonés ha mejorado mucho, haciendo ejercicios de carrera cinco días cada semana, por los tres semanales anteriores.

«El dolor va remitiendo, cada vez tengo menos molestias en el hueso», señala Aláiz que afirma llevar bien a nivel mental este largo periodo. «Es mucho tiempo, pero ahora estoy empezando a ver la luz», señala.

En su día, se planteó regresar en la San Silvestre Vallecana, algo que va a descartar. «He hablado con Villacorta - su entrenador - y vamos a dejarlo. Me dijo que a nivel físico no me iba a suponer ningún problema, y que si a nivel mental me iba ayudar, adelante. Pero lo cierto es que iba a estar tres minutos por debajo de mi marca y es una carrera que, por respeto, merece más entrenamiento detrás», afirma.

El gran objetivo: estar fuerte a largo plazo

Por todo ello, no se pone metas a corto plazo, aunque espera encadenar pronto dos o tres meses corriendo. Pero el gran objetivo es estar fuerte «en mayo de 2020».

«El gran reto es estar en Tokio 2020, por lo que es fundamental estar fuerte en 18 meses, en mayo, para poder pelear por la mínima en las competiciones importantes», asegura Aláiz, que como reto más cercano se marca el Mundial de Doha del mes de agosto, aunque «si logra estar genial, por volver a la rueda del atletismo de élite, pero si no, no pasa nada».

Pese a que en un primer momento pensó en dejar de lado la prueba de 3.000 obstáculos, esta será la disciplina elegida por Roberto Aláiz para su vuelta. «Con una buena prevención de lesiones, no sucederá nada. Es la prueba elegida y, si hay algún incoveniente, optaremos por otra», añde.

«Será duro, porque es un objetivo a 20 meses de plazo, pero es lo mejor». Con este optimismo y la fuerza mental forjada en estos 33 meses de lesión, Roberto Aláiz sueña a lo grande y busca alcanzar su gran ilusión, los Juegos Olímpicos, en el esperado regreso del leonés.