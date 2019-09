Mundial de atletismo Adrián Ben se codea con los herederos de Rudisha Adrián Ben celebra su pase a la final de los 800 metros. / Srdjan Suki (EFE) El mediofondista gallego se convierte en el segundo español en una final de 800 con 21 años, con 1:44.97 y demostrando un abanico de registros a la altura de los mejores MIGUEL OLMEDA Madrid Domingo, 29 septiembre 2019, 22:46

No hay una prueba en el calendario de un Mundial que exija tanto como los 800 metros. Tres carreras al límite del organismo, con el ácido láctico desbordándose al final de cada ronda y los músculos agonizando en la última recta; tres esfuerzos titánicos con los que ni siquiera algunos de los mejores talentos del mediofondo consiguen lidiar. Hace falta mucha experiencia para saber manejarse sin apretar de más antes de tiempo, lo justo para clasificarse sin desfallecer en el intento, y Adrián Ben, a los 21 y en su primer gran campeonato, se ha destapado como un ajedrecista de las dos vueltas.

El mediofondista gallego, entrenado por Arturo Martín en Madrid, en el grupo de Fernando Carro, ya es tras Tomás de Teresa el segundo español de la historia en una final de 800 metros, y es además el más joven en lograrlo. Ya sorprendió en la primera ronda con una carrera valiente, marcando un ritmo exigente para acabar clasificándose segundo en una serie en la que ni mucho menos era favorito. En semifinales sacó a relucir otro registro de su currículum: supo tener la cabeza fría para no caer en la trampa de una primera vuelta 'kamikaze', posicionarse bien en el último 200 y salir de la curva a rebufo para destrozar por casi un segundo su marca personal. Cuarto con 1:44:97. Solo siete españoles han corrido más en la historia y únicamente un milagro, que no llegaría, lo habría alejado de la final. «Estoy asimilándolo todavía», declaraba emocionado Ben, que se codeará en la final con los herederos de David Rudisha, el ochocentista más grande jamás nacido. «Pensaba que se iba a salir a todo trapo, que Wesley iba a lanzar la carrera, y he sabido jugar mis bazas sin suicidarme en el primer 400», analizó.

No podrá acompañarle en la final del martes Álvaro de Arriba, que se quedó a apenas catorce centésimas de dar caza al estadounidense Bryce Hoppel, el campeón universitario. El salmantino, campeón de Europa en pista cubierta este invierno, esperó a lanzar su ataque en el tramo final, pero tuvo que correr la última curva por la segunda calle y remontar demasiadas posiciones en la recta. Solo le quedó escalar una más, hasta la segunda, para la que hubiera sido su primera final. «En el último 300 me encontraba bien, pero ha habido muchas 'tortas', me ha tocado correr por fuera y se me ha resistido el americano. Estoy muy contento por la temporada, en caliente te diría que un poco decepcionado, pero cuando pasen unos días estaremos de nuevo a tope», aseguró.