leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un corro de lucha leonesa.

Desestiman el recurso de un luchador contra un corro sénior por incluir juveniles

El Tribunal de Deportes no admite el recurso de Juan José Llamazares para declarar nulo el corro de Camposagrado por «adulterar» la competición debido a la inclusión de varios luchadores

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:04

El Tribunal de Deportes de Castilla y León desestimó el recurso del luchador Juan José Llamazares por el que solicitaba anular los resultados del corro de la liga de verano de Camposagrado por la inclusión de varios participantes de categoría juvenil.

El demandante exponía que esta medida «incumplía» los estatutos de la Federación de Lucha Leonesa pese a la normativa aprobada que permitía a los juveniles participar en este corro si habían asistido a la mitad más uno de los disputados y estuvieran entre los cuatro primeros clasificados de su categoría. Llamazares consideraba que estas dos normativas se contradecían.

Por ello, pedía dejar sin efecto los resultados de este corro de Camposagrado, disputado el 8 de junio, por suponer «una adulteración» de la competición, recurso que ha inadmitido el Tribunal de Deportes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 PlusContacto anuncia un Erte para 372 trabajadoras en León y lo justifica con un «ciberataque»
  2. 2 Un hombre herido tras precipitarse de un tejado de seis metros en un pueblo de León
  3. 3 La «vergüenza» ya afecta a las ventas y se avecina otro invierno «congelados»
  4. 4 Cuatro detenidos por asaltar una vivienda en Armunia, agredir a una pareja y secuestrar a su hijo
  5. 5 El Ayuntamiento de León pierde 11,6 millones de euros de las basuras por contar mal los plazos
  6. 6 Un vasco lleva a los tribunales una herencia millonaria de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  7. 7 Cuco Ziganda, nuevo entrenador de la Cultural: «Queremos que cada partido sea una fiesta»
  8. 8 La impresionante imagen de la primera nevada de la temporada en León
  9. 9 Detienen a un hombre que cultivaba 50 plantas de marihuana de dos metros al aire libre
  10. 10 El último afectado por los incendios en León: «Tienen envidia y nos dan palos por todos lados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Desestiman el recurso de un luchador contra un corro sénior por incluir juveniles

Desestiman el recurso de un luchador contra un corro sénior por incluir juveniles