Desestiman el recurso de un luchador contra un corro sénior por incluir juveniles El Tribunal de Deportes no admite el recurso de Juan José Llamazares para declarar nulo el corro de Camposagrado por «adulterar» la competición debido a la inclusión de varios luchadores

El Tribunal de Deportes de Castilla y León desestimó el recurso del luchador Juan José Llamazares por el que solicitaba anular los resultados del corro de la liga de verano de Camposagrado por la inclusión de varios participantes de categoría juvenil.

El demandante exponía que esta medida «incumplía» los estatutos de la Federación de Lucha Leonesa pese a la normativa aprobada que permitía a los juveniles participar en este corro si habían asistido a la mitad más uno de los disputados y estuvieran entre los cuatro primeros clasificados de su categoría. Llamazares consideraba que estas dos normativas se contradecían.

Por ello, pedía dejar sin efecto los resultados de este corro de Camposagrado, disputado el 8 de junio, por suponer «una adulteración» de la competición, recurso que ha inadmitido el Tribunal de Deportes.