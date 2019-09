Fútbol femenino Yolanda Chamorro deja el Oviedo tras ocho años y confiesa un episodio de depresión Yolanda Chamorro. / R. Oviedo Una depresión, de la que la jugadora leonesa ya está recuperada, la dejó sin jugar desde enero, y el conjunto carbayón le ha comunicado su intención de no contar con ella LEONOTICIAS León Martes, 17 septiembre 2019, 17:46

La dilatada trayectoria de la futbolista leonesa Yolanda Chamorro en el Real Oviedo Femenino ha llegado a su fin. La jugadora ha comunicado en sus redes sociales este martes el fin de esta etapa en el conjunto asturiano después de unos últimos meses complicados para ella.

Chamorro, a través de un comunidad en su perfil de twitter, ha asegurado que Real Oviedo le comunicó este verano su decisión de no contar con ella para la actual temporada, con lo que pone fin a un periplo de ocho años en la capital asturiana, en el Oviedo Moderno y en el Real Oviedo, que absorbió al primero de estos clubes.

Además, la leonesa ha confesado que estaba con baja médica desde el mes de enero a causa de una depresión. «Las lesiones me han respetado en estos años y pasar por un episodio así ha sido más duro de lo que me esperaba», ha explicado en las redes sociales.

«Esto me hace valorar más las cosas esenciales de la vida, he madurado como persona y como futbolista y he entendido que, en el fútbol, como en la vida, hay altos y bajos, y que todos nos podemos recuperar sin avergonzarnos de ello, por muy negras que estén las cosas», ha afirmado.

Chamorro ha agradecido el apoyo que ha tenido en Oviedo durante estos ocho años y lo «duro» que se le hace despedirse del club carbayón para siempre.