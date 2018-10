Liga de Naciones Luis Enrique: «No pensamos en nada que no sea la victoria» Luis Enrique, durante la rueda de prensa previa al partido ante Inglaterra. / EFE «Con Southgate, Inglaterra es una selección mejorada y está en línea ascendente», dice el asturiano, que solo contempla la opción del triunfo pese a la importancia decisiva de un empate RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Sevilla Domingo, 14 octubre 2018, 20:03

En una abarrotada sala de prensa del Benito Villamarín, que se quedó pequeña ante la expectación creada por la posible clasificación de España para la 'final four' de la Liga de Naciones, Luis Enrique compareció ante los medios presentes minutos antes de la sesión a puerta abierta en el estadio verdiblanco y reconoció tener «muy claro» el plan con el que enfrentarse a Inglaterra, a la que lanzó piropos y también bromeó con el seguimiento que le ha hecho a su técnico, Gareth Southgate. «Una de las virtudes de Inglaterra está en las jugadas a balón parado, y hay que estar atentos y que nos generen el menor número posible de faltas y de córners. Tener el balón y jugar lejos de su portería son los objetivos. Inglaterra está mejor que en el Mundial. Es una selección mejorada y que va en línea ascendente, habrá que buscar que se juegue la mayor parte del tiempo lejos de nuestro área. Personalmente me gusta Southgate como entrenador, porque propone jugar al fútbol, tocar el balón pero adaptándose a sus jugadores. Le he seguido para aprender y para tener un profesor de inglés que me saliera gratis», bromeó. «Me gusta su manera en la que interpreta el fútbol. Espero que mañana no tenga suerte pero le deseo lo mejor en el futuro».

El asturiano explicó de inicio que tenía «la idea típica antes de un partido de esta magnitud que es la preparar de la mejor manera posible el partido ante una gran selección», dijo antes de congratularse de que «se han recuperado los que han tuvieron más minutos». No ocultó que «ahora queremos a saber si el rival va a jugar de un manera u otra (en Croacia usaron defensa de cuatro y no tres centrales con carrileros) porque han cambiado de lo que hicieron en el Mundial. En general, estoy contento de cómo ha ido la semana», dijo antes de negar que todo sea tan de color de rosa como parece desde fuera. «Yo estoy preparado para las situaciones positivas y a las otras. Estoy adaptado a lo que es ser seleccionador. Una semana de trabajo con los jugadores, las otras son de despacho pero también intensas. Y hay que viajar, porque el trabajo es el seguimiento de los jugadores. Prácticamente soy uno novato en esta parte, pero todo va perfecto».

El asturiano, está contento con lo sucedido en estos tres partidos, vaticinó tiempos más complicados. «Uno siempre piensa que las cosas van a salir bien, para eso uno es entrenador y trabaja. Se está confiado en que las cosas van a salir bien. Seguro que dentro de poco tiempo habrá movimientos y un entrenador tendrá que saber gestionarlo pero claro que es mejor hacerlo cuando suceden cosas positivas», reconoció antes de negar que este inicio le recuerde a su primera campaña en el Barcelona. «No encuentro semejanzas, son distintos jugadores y plantillas diferentes. No es justo comparar plantillas ni equipos, cada uno tiene su momento», expresó antes de reconocer que está deseando jugar en Sevilla, donde ya defendió la camiseta de la selección en su etapa de jugador.

De hecho, estaba presente en el último encuentro de 'La Roja' en el campo del Betis terminó con triunfo, 1-0 ante Armenia. «Es muy bonito visitar Sevilla. Yo tuve la oportunidad cuando era jugador de visitar muchas veces y eran partidos muy especiales con el público a tope. Lo hemos visto en el hotel y lo vamos a sentir en el entrenamiento. Es básico para nosotros. Cuanto mayor apoyo y soporte mejor para nosotros, es lo que necesitamos. Sevilla siempre ha sido una ciudad mítica para la selección. Estamos contentos de poder estar aquí. Nuestro objetivo es ganar el partido y ser superior al rival. Inglaterra es una selección joven y que hace las cosas bien», explicó.

Y es que en lo que no perdió tiempo fue en hacer cábalas sobre resultados que le conceden billete para la 'final four' del próximo mes de junio en el que se disputará la primera Liga de Naciones. «Lo que nos da la clasificación matemática es la victoria por lo que los otros resultados ni los contemplo. No olvidemos que es una selección que está haciendo las cosas bien. Vamos a salir a ganar porque lo que nos interesa es la victoria. Vamos a centrarnos en eso que es lo que podemos controlar», insistió antes de usar el buen rendimiento de la delantera como ejemplo para todos aquellos que aspiran a estar en el equipo. «Tengo muy claro lo de mañana y lo del futuro no tanto. Estoy abierto a que cuantos más jugadores puedan incorporarse y ayudar, pues mejor», finalizó.