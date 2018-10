Liga de Naciones Declarado de alto riesgo el España-Inglaterra Aficionados ingleses, en las calles de Sevilla. / Reuters La presencia de casi 3.000 hinchas ingleses ha provocado «un dispositivo especial» superior al de un Betis-Sevilla RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Sevilla Lunes, 15 octubre 2018, 16:01

El España-Inglaterra de esta noche está declarado de 'Alto Riesgo'. La Federación Española de Fútbol (FEF) informa que se llevará a cabo «un dispositivo especial de seguridad superior a un Betis-Sevilla».

Así, las fuerzas del orden extremarán precauciones con los casi 3.000 seguidores británicos, que estarán custodiados por policía inglesa y stewards privados que viajan desde Londres además de la policia nacional y más después de los incidentes producidos en la madrugada del lunes por varios de aficionados ingleses.

El departamento de seguridad e integridad de la FEF está en contacto con la policia nacional y local así como con la policía inglesa para coordinar el dispositivo. Por el momento no se han registrado incidentes en Sevilla, pese a que algunos de los hinchas ingleses disfrutaron de la noche hasta bien entrenada la madrugada.

Se espera un gran ambiente en el estadio, ya que España regresa al Villamarín 8.351 días después, aunque sí visitó la ciudad en 2015 para imponerse a Ucrania en pleno camino a la Euro de Francia 2016. Aún no se ha colgado el no hay billetes, de hecho quedan 4.900 entradas por vender después de que este domingo se vendieran en las taquillas del Villamarín antes de que la gente recogiese su invitación para la sesión a puerta abierta que congregó 15.000 espectadores.

Por tanto faltará poco para que se completen los 60.000 espectadores pero será la mejor entrada de España en el estadio verdiblanco gracias a la última remodelación. Heliópolis ha dado suerte a España tradicionalmente (con el recordado 12-1 a Malta como gran hito que hizo que allí se jugarán otros duelos decisivos) aunque la última derrota en partido clasificatorio fue allí: ante Francia, lo que costó la presencia en la Euro de 1992. Por la ciudad se pueden ver hinchas ingleses que no esperaban la lluvia, prevista incluso durante la hora del encuentro, ni tampoco un equipo con tantas incógnitas después del buen hacer del pasado verano. Eso si, para el equipo de Southgate será peculiar después de que el duelo previo fuera sin espectadores en Croacia: «Fue raro jugar a puerta cerrada, era extraño. A nivel profesional no había jugado, lo importante es que no nos crearon ocasiones y podíamos escuchar a los seguidores ingleses que estaban fuera animando. Ellos son así», explicó Jordan Pickford en al sala de prensa del Benito Villamarín.

La Federación inglesa, condena los disturbios

La Federación inglesa de fútbol (FA) ha condenado los disturbios y destrozos provocados en la madrugada del lunes por hinchas de este país en Sevilla. En un comunicado, señala que cooperará con la Unidad Policial de Fútbol del Reino Unido para tratar de identificar y castigar a los culpables de los incidentes ocurridos en la calle Reyes Católicos, en el centro de la ciudad, y sus vías adyacentes, por lo que tuvo que intervenir la Policía Nacional.

«Condenamos el comportamiento inaceptable desplegado en Sevilla. Con vistas al partido que se celebrará el lunes por la noche, pedimos a aquellos que siguen al equipo que respeten a nuestros anfitriones y se comporten de manera responsable», señaló la Federación.