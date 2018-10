Bartra: «Se perciben la ambición y el hambre que hay» Marc Bartra. / Víctor Lerena (EFE) El central del Betis vive un momento especial tras su gol a Gales y antes de disputar un partido de máximo nivel ante Inglaterra en el estadio de su equipo, el Benito Villamarín JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Sábado, 13 octubre 2018, 18:22

Son días de vino y rosas en el seno de la selección española, que prepara el duelo ante Inglaterra de la Liga de Naciones en el Benito Villamarín pletórica de confianza tras la goleada a Gales en Cardiff. Más allá de las buenas sensaciones del amistoso del pasado jueves, el equipo de Luis Enrique acaricia ya el primer puesto de su grupo tras sus dos victorias y el empate entre Croacia e Inglaterra en Rijeka. Uno de los jugadores que vive un momento especial es Marc Bartra, que no sólo se mostró como un complemento de garantía a Ramos en el eje de la defensa durante la segunda parte del partido en Gales, sino que también contribuyó a la goleada con el cuarto gol de La Roja. «Se percibe la ambición y el hambre que hay. Es lo que transmite el míster. Tanto con balón como sin balón hay que ser un equipo compacto, agresivo. Luego está también la convivencia, el día a día. Personalmente estoy muy cómodo, me siento muy bien. Hay un grupo de nivel no sólo de como equipo sino de personas. Todos nos sentimos muy bien», aseguró el central del Betis.

«Hay competencia y el nivel sigue siendo alto a pesar de la ausencia de Piqué. Estoy para lo que necesite el seleccionador», señaló respecto a la posición de central y las múltiples variantes que se le abren a Luis Enrique tras el adiós del central del Barça, con jugadores como Nacho, el regresado Albiol o el propio Bartra.

En el horizonte se dibuja ya uno de esos partidos con solera, con un matiz especial para Bartra, pues el escenario será un familiar Benito Villamarín. Un estadio talismán donde tuvo lugar el célebre 12-1 a Malta, en el que la selección ha sumado trece victorias y un empate y al que regresa 23 años después. «Es uno de los mejores partidos a nivel de selecciones. Son dos grandes equipos y seguro que nos van a poner las cosas difíciles y por eso va a requerir nuestra mejor versión. Estoy orgulloso de ser jugador del Betis y de la selección y de poder jugar en el Benito Villamarín. Para mí es muy especial», señaló el futbolista catalán respecto al partido de este lunes ante la cuarta clasificada en el pasado Mundial de Rusia.

«En los partidos que se han jugado casi no se han dado opciones al rival y eso es lo que nos pide el míster», señaló el futbolista catalán respecto a los tres primeros partidos de la era Luis Enrique, en los que la selección ha sumado tres victorias, una docena de goles a favor y apenas dos en contra.