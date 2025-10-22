San Emeterio: «Las cosas se ven de otra manera» El centrocampista de la Deportiva pide encontrar «la mejor versión de cada uno» para poder alcanzar los puestos de cabeza

Dani González León Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:30

El centrocampista de la Deportiva Fede San Emeterio ha asegurado que el cambio táctico del conjunto berciano ha propiciado una mayor «comodidad» al equipo blanquiazul.

Los de Estévez, que sumaron dos victorias seguidas ante Talavera y Zamora, con ese cambio táctico. El centrocampista cántabro ha destacado la «unión» del equipo durante la mala racha y «ahora las cosas se ven de otra manera».

«Pero no vamos a caer en la relajación. La exigencia tiene que seguir siendo máxima. No hay que precipitarse y querer estar ya arriba. Hay que ir partido a partido», ha expresado San Emeterio.

Para ello, aboga por «encontrar la mejor versión de cada uno», un proceso paulatino: «Estoy muy a gusto y todo ayuda». En este sentido, ha alagado a Borja Valle, un jugador de «calidad indudable» y al que «quiero tener siempre cerca».

Por último, destacó la dificultad del partido ante el Mérida de este viernes (19:00 horas): «Va a ser un partido duro contra un buen equipo, pero intentaremos mantener la tónica de los últimos partidos».