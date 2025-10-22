leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fede San Emeterio.

San Emeterio: «Las cosas se ven de otra manera»

El centrocampista de la Deportiva pide encontrar «la mejor versión de cada uno» para poder alcanzar los puestos de cabeza

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:30

Comenta

El centrocampista de la Deportiva Fede San Emeterio ha asegurado que el cambio táctico del conjunto berciano ha propiciado una mayor «comodidad» al equipo blanquiazul.

Los de Estévez, que sumaron dos victorias seguidas ante Talavera y Zamora, con ese cambio táctico. El centrocampista cántabro ha destacado la «unión» del equipo durante la mala racha y «ahora las cosas se ven de otra manera».

«Pero no vamos a caer en la relajación. La exigencia tiene que seguir siendo máxima. No hay que precipitarse y querer estar ya arriba. Hay que ir partido a partido», ha expresado San Emeterio.

Para ello, aboga por «encontrar la mejor versión de cada uno», un proceso paulatino: «Estoy muy a gusto y todo ayuda». En este sentido, ha alagado a Borja Valle, un jugador de «calidad indudable» y al que «quiero tener siempre cerca».

Por último, destacó la dificultad del partido ante el Mérida de este viernes (19:00 horas): «Va a ser un partido duro contra un buen equipo, pero intentaremos mantener la tónica de los últimos partidos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo centro de Tráfico en León duplicará la capacidad de exámenes teóricos y concentrará los prácticos
  2. 2 El crimen de la calle Pedro de Dios: 31 puñaladas y un corte mortal de 13 centímetros
  3. 3 Una joven de 21 años herida tras ser atropellada en León
  4. 4 Una empresa leonesa, obligada a pagar 5.300 euros por un despido encubierto
  5. 5 El acusado de matar a su madre: «Las voces me decían que era un clon y estaba secuestrada»
  6. 6 Alerta amarilla en León: fuertes vientos y desplome de las temperaturas
  7. 7 Desaparecen los pañales donados en Ponferrada por la Dana y almacenados en el rocódromo
  8. 8 San Isidoro: de un asalto «similar» al Louvre a un Santo Grial blindado
  9. 9 Los conductores de La Palomera inauguran de forma oficiosa el nuevo aparcamiento
  10. 10 La iglesia más antigua de León volverá a abrir como espacio expositivo sobre Semana Santa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias San Emeterio: «Las cosas se ven de otra manera»

San Emeterio: «Las cosas se ven de otra manera»