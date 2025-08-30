Punto de partida para volver a soñar

Borja Pérez Sábado, 30 de agosto 2025, 11:32 Comenta Compartir

Vuelta a empezar. La Deportiva afronta con ilusiones renovadas una nueva campaña en la que, de nuevo, están llamados a pelear por el ascenso a Segunda. Con un entrenador nuevo y más de media plantilla recién llegada a Ponferrada, el inicio de la competición servirá para medir la adaptación de la plantilla hasta el momento al estilo de Fernando Estévez.

Su primer desafío pasa por visitas este domingo (21:30 horas) al Real Avilés Industrial, conjunto recién ascendido que jugará con la ilusión de estrenarse en la categoría ante su gente.

Real Avilés Industrial Almodóvar; Campabadal, Babin, Eze, Viti; Cayarga, Yasser, Kevin Bautista, Quicala; Natalio, Raúl Rubio - SD Ponferradina Ángel; Diego Moreno, Novoa, David Andújar, Andoni López; Esquerdo, Aguilar, Undabarrena, Álex Mula; Borja Valle, Sergio Benito Incidencias Estadio Román Suárez Puerta. Jornada 1 del grupo I de la Primera RFEF. 21:30 horas. La Liga +

Andrés Prieto y Fernando Estévez, en su entrevista con leonoticias, reconocieron que es muy difícil sobreponerse de lo ocurrido en el final de la pasada campaña y, aunque las ilusiones se renuevan con el principio de un nuevo proyecto, han requerido de varias semanas de lucha mental por sobrepasar el golpe.

De cara a esta temporada, han salido del club jugadores muy importantes como Carrique, Yeray o Doue, entre otros, que, a su vez, han sido reemplazados por futbolistas llamados a dar un rendimiento elevado en las filas blanquiazules.

Baja importante en la Deportiva

Fernando Estévez, en su primera rueda de prensa previa a la competición, adelantó su modelo a seguir durante el año, dejando claro que no le gusta adelantar las alineaciones. Sin embargo, lo que sí dejó claro fue que no jugará Andrés Prieto tras sufrir un problema entrenando que «parecía más leves». También es duda Andújar y sí participará José Luis Cortés, a pesar de los rumores de su salida. «La idea es que continúe con nosotros», confirmo Estévez.

Mirando ya hacia la liga tras una pretemporada que no ha sido tan buena en cuanto a los resultados -2 victorias (una en penaltis), 2 empates y 4 derrotas- el técnico granadino admite que el equipo está «centrado y mentalizado» para lo que viene. Sin embargo, todo pasa, en primer lugar, por intentar encontrar el camino hacia el gol que tanto viene costando en este inicio.

No pillará de sorpresa el estadio Román Suárez Puerta, en el que se va a disputar el primer choque liguero, después de que la Deportiva haya jugado esta misma pretemporada allí ante el Real Sporting, en un encuentro que acabó con empate a cero.

Banquillo renovado a días del debut

Delante espera un Real Avilés que se agarra a la ilusión para hacer frente a un reto de grandes dimensiones como es competir contra un equipo llamado a ascender. Los recién llegados desde Segunda Federación, con Dani Vidal al mando de las operaciones tras cambiar el banquillo de forma sorprendente en este mes de agosto, afrontan el choque con ganas y optimismo.

Su entrenador, confía en que «jugando en casa con nuestra afición detrás seamos un equipo competitivo. Habrá momentos en los que estemos bien y otros en los que nos tocará sufrir, y ahí es donde nos debe ayudar la afición». La pretemporada de los asturianos -una victoria, un empate y cuatro derrotas-, ha dejado algunos contrastes, entre los que destaca como debilidad los diez goles encajados frente a únicamente cinco tantos anotados.

A diferencia de la Deportiva, el Real Avilés Industrial cuenta con toda la plantilla disponible para el debut, a expensas de algún movimiento que se pueda dar en las últimas horas de mercado.

Será una primera piedra en el camino importante para empezar a medir el potencial y las aspiraciones en un equipo que, una vez más, buscará iniciar el curso de la mejor forma para poder instalarse arriba y soñar con que sea el año del regreso al fútbol profesional.