La Ponfe, obligada a asaltar el Reina Sofia en Salamanca para no caer en descenso

La Ponferradina se enfrenta a uno de los partidos más duros anímicamente tras la derrota en los últimos instantes de la prórroga de la eliminatoria de Copa del Rey ante el Racing de Santander.

Caer eliminado ante un rival de mayor entidad sería lo normal, pero lo ocurrido la noche del jueves en El Toralín durante los 117 minutos hacía presagiar un final muy diferente al 1-2 final logrado por los cantabros en el 118. Sumadas a las dos últimas derrotas ligueras, los bercianos encadenan ya tres consecutivas y, sin más compromisos en el torneo del K.O., miran al abismo del descenso a Segunda RFEF demasiado cerca para un equipo que hace medio año peleaba por ascender a Segunda, pero del fútbol profesional en España.

No caer en puestos de peligro es el objetivo también para el rival liguero de este lunes festivo, 8 de diciembre, que sabe lo que es ocuparlos porque allí ha vivido las primera jornadas de esta temporada. Sin embargo, y a pesar de la última derrota, la dinámica de Unionistas es distinta a la de la Ponferradina. Los charros que, al igual que los bercinanos, cambiaron de entrenador, han experimentado una mejoría clara en su juego y la comunión con su comprometida afición ha vuelto al Reina Sofía. Serán un duro rival para los blanquiazules porque una victoria de los blanquinegros -décimos en la tabla con 18 puntos-, además de seguir alejando los fantasmas del descenso, les acercaría a la ansiada pelea por el ascenso.

El mal momento en lo deportivo y emocional tendría que funcionar más como revulsivo para sumar los primeros, y vitales, tres puntos de Nafti en el banquillo aunque sea a la tercera y fuera de casa.