Fútbol femenino Pepe Calvo: «El Olímpico es un reto para mi» Con el objetivo de aportar conceptos nuevos a las jugadoras «y aprender mucho de ellas», el experimentado entrenador leonés afronta su primera aventura en el fútbol femenino DANI GONZÁLEZ León Viernes, 2 agosto 2019, 12:16

Con una experiencia muy dilatada en los banquillos, de los que lleva alejados varios años, Pepe Calvo regresa a un cargo de entrenador. Será en el Olímpico de León, donde tratará de hacer una gran campaña con el conjunto capitalino en Primera Nacional, categoría de nueva orden que 'estrenarán' las leonesas.

Más información Pepe Calvo toma las riendas del Olímpico de León

Su llegada se ha fraguado tras la marcha de Pepe Mena al fútbol chino, ya que era el primer elegido para este cargo. Pero una vez que sucedió este episodio, el club se puso en contacto con Calvo. «Tenía mis dudas en el inicio, no lo tenía demasiado claro porque llevo varios años en una posición más cómoda, sin la presión del entrenador», señala.

Pero la insistencia por parte del Olímpico, que quería contar con los conocimientos de Pepe Calvo, fueron claves para cerrar su incorporación esta misma semana. «Agradezco ese interés y ojalá pueda devolver toda esa confianza», expresa a leonoticias.

Es su primera experiencia en el fútbol femenino y se lo toma como «un reto personal». «Tengo muchísima ilusión, espero aportar cosas a las chicas y contar con su apoyo. Me voy a fiar mucho de lo que me digan ellas, que conocen mejor que yo el fútbol femenino y va a ser una experiencia que me ayude mucho», asegura.

«Ojalá lleguemos algún día a la Liga Iberdrola»

Llega a un mundo en pleno auge en todo el planeta, más aún después del Campeonato del Mundo de Francia, que tuvo un gran soporte mediático y publicitario que está empujando al fútbol femenino. «Esperemos lograr que en León también haya un club referente, que se puedan conseguir buenos resultados y que, en un futuro, podamos estar en Liga Iberdrola», aspira.

Viendo el Campeonato del Mundo y distintos partidos femeninos, Pepe Calvo señala que quizá haya un ritmo algo inferior que en el fútbol masculino, pero tiene claro que «ellas son muy competitivas y tienen mucha calidad, es un fútbol muy entretenido».

Aún está por confeccionarse la plantilla y su estilo de juego se adaptará «a las jugadoras que tengamos». Asegura que no tienen un objetivo muy definitivo, pero tienen «mucha ilusión». Es un proyecto, afirma, a largo plazo, ya que en unos años quieren que el primer equipo esté copado por jugadoras leonesas. «Hay chicas en el filial que vienen muy fuerte y que habrá que seguir porque pueden dar el salto en cualquier momento», añade.

Calvo buscará ayudar a las jugadoras a crecer, pero está abierto a «aprender mucho de ellas». No promete ningún resultado porque «es difícil hacerlo en el deporte», pero deja claro que lo darán todo sobre el césped del Olímpico para que todo el que se acerque salga satisfecho. «Los resultados son un 'accidente' del buen trabajo. Competiremos bien, seremos atrevidas y no nos arrugaremos ante nadie», concluye.