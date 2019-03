El Olímpico de León Femenino cae por la mínima Un gol del AD Alhondiga mediada la primera mitad decide el partido LEONOTICIAS León Domingo, 24 marzo 2019, 21:13

No tiene suerte el Olímpico en los partidos igualados. Y el del Alhondiga no fue una excepción. De nuevo las leonesas perdieron un partido en el que no fueron inferiores, pero en el que de nuevo las chicas de Rodri Blanco no consiguieron aprovechar sus ocasiones.

En un partido muy impreciso por parte de los dos equipos, las madrileñas fueron más intensas y directas en el primer tiempo. Las de Getafe aprovecharon su oportunidad y se adelantaron por medio de Ylenia en el minuto 33 en el que sería el tanto que les daría la victoria.

En el segundo tiempo lo intentaron las leonesas que tuvieron varias ocasiones con Alaitz como jugadora más destacada, pero de nuevo no tuvieron suerte las chicas del Olímpico y el gol no llegaría. Las locales protestaron un posible penalti por derribo a Alaitz que el colegiado no pitaría.

Nueva derrota del Olímpico al que le restan tres nuevas oportunidades en los tres últimos partidos de liga para volver a sumar puntos.