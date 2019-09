El Olímpico empieza la Liga con victoria Las jugadoras celebran uno de los tantos. Los leonesas remontan en el segundo tiempo y consiguen tres importantes puntos en un difícil partido LEONOTICIAS Domingo, 15 septiembre 2019, 18:26

El Olímpico de León abrió la temporada con victoria en el Grupo V de la Primera Nacional de fútbol femenino. Pero no lo tuvo nada fácil ya que a los dos minutos se adelantaban las visitantes con un gol de Claudia. En un disputado partido las leonesas no se vinieron abajo y conseguían empatar en el minuto 22 gracias a un gol de Bea. Pero las burgalesas tan sólo tres minutos después volvían a desnivelar la balanza y con un gol de Lucía Álamo volvían a tomar la delantera en el marcador. Aunque las locales buscaron de nuevo el empate ya no se movería el marcador en el primer tiempo y llegaría así al descanso.

3 Olímpico de León Alicia; Bea Fernández, Andrea Diez, Andrea Martínez, Celia; Sara Puertas (Silvia min. 73), Nerea Redondo, Patricia Cid (Irati min. 89), Laura Grande (Yaiza min. 73) ; Paula, Cuque 2 Nuestra Señora de Belén Laura ; Marta López, Lidia, Natalia, Rebeca; Andrea, Paloma Gadea min. 58), Paola (Ana Mqrtínez min. 70), Paula Marcos; Claudia(Paula Carnivell min. 75), Lucia Alamo (Jimena min. 53) goles 0-1, Claudia, min.2; 1-1, Bea Fernández, min.22; 1-2, Lucía Álamo, min.25; 2-2, Cuque, min.59; 3-2, Paula, min.83 árbitro Adrian Reyes Cristin . Amonestó con tarjeta amarilla por parte del Olímpico a Nerea Redondo y por parte del Nuestra Señora de Belén a Claudia. incidencias Partido correspondiente a la Jornada 1 del Grupo V de la Primera Nacional Femenina, celebrado en el Campo del Olímpico de León

En la segunda parte un Olímpico más enganchado se fue en busca de la portería rival y en el minuto 59 Cuque volvía a poner las tablas en el marcador. Se llegaba a los últimos minutos de partido donde el entrenador leonés Pepe Calvo ponía en juego a Silvia y Yaiza en sustitución de Sara y Patricia. Los cambios dieron resultado y en el minuto 83 Paula lograría el gol de la victoria.

Importante victoria para el Olímpico de León que comienza el campeonato con la moral alta y que le hace encarar la temporada con optimismo.