Mourinho: «He vivido como un aficionado, pero basta» Samuel Eto'o, Javier Tebas y José Mourinho, durante un acto de LiveScore en la sede de LaLiga. / Rodrigo Jiménez (EFE)< El técnico portugués, que sigue a la espera de un banquillo, recordó junto a Eto'o su etapa en el Real Madrid y dejó abierta la puerta a un regreso JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Jueves, 12 septiembre 2019, 19:24

José Mourinho lleva varios meses lejos de su entorno natural de un banquillo, ese desde el que ha construido en las dos últimas décadas una gran carrera y también una personalidad controvertida y polémica. El técnico portugués recordó junto al recientemente retirado Samuel Eto'o su etapa en el Real Madrid en el marco de un acto celebrado en la sede de LaLiga. «Por primera vez he vivido un verano como aficionado y no como profesional del fútbol. Eso me ha permitido entender esta sal y pimienta del fútbol que es el mercado de fichajes desde un punto de vista emocional y no pragmático, pero basta», señaló el de Setúbal, deseoso de asumir un nuevo proyecto tras un decepcionante último paso por el Manchester United.

El luso recordó con cariño sus tres temporadas en el Real Madrid, al que llegó para «ser el primer entrenador en conquistar la Premier League inglesa, la Serie A italiana y la Liga española». «Mi mejor momento en el Madrid obviamente fue cuando ganamos la Liga en Bilbao, aunque prácticamente ya la habíamos ganado antes en el Camp Nou», rememoró.

«Mourinho es un activo del fútbol y sería importante que volviese a la Liga», señaló por su parte Javier Tebas, presidente de LaLiga. «Yo dejé hace seis años el fútbol español y no he parado de hablar bien de vosotros. Una persona puede ser embajador sin serlo. Trabajaré en España, en Italia, en Inglaterra o en Portugal, pero siempre recordaré mi etapa aquí», respondió el portugués, que valoró de Eto'o no sólo su capacidad goleadora y velocidad, sino también su talento para interpretar el juego, y del que destacó lo aprendido como jugador de su equipo y también como adversario. El camerunés por su parte destacó la «calidad humana» del que fue su entrenador en el Inter de Milán y con el que conquistó el triplete en 2010. «Todos los futbolistas que hemos peleado por él también matamos por él», aseguró con vehemencia. «Casi todos», añadió Mourinho entre risas.

Eto'o también tuvo palabras de elogio para exfutbolistas como Ronaldo Nazario o el francés Ludovic Giuly, a los que recordó por compartir con él una velocidad endiablada. Asimismo, también destacó la rapidez de Lionel Messi, aunque en el caso del argentino por su capacidad de ejecución técnica. El ex del Barcelona, el Mallorca o el Leganés también valoró el potencial del Atlético esta temporada, pero se mostró cauto a la espera de que dos estrellas como Messi y Hazard comiencen a jugar, ya que los líderes del Barça y del Madrid se mantienen inéditos hasta ahora por sus respectivas lesiones.

El análisis estadístico o el VAR fueron otros de los temas tratados por Tebas, Mourinho y Eto'o. «No puedes pasarte con los datos, ya que los futbolistas también tienen su parte de artistas y necesitan su cuota de libertad, aunque obviamente es un parte muy importante del fútbol», explicó el preparador portugués.

«El VAR ya es parte del fútbol», destacó por su parte Javier Tebas. «El videoarbitraje nos permite tener un fútbol más limpio. Me gusta la esencia del VAR, que es disminuir el impacto del error humano, aunque debemos adaptarnos para no perder la emotividad del gol», añadió Mourinho.