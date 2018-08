Supercopa de España Valverde deja fuera a Malcom y acaba con el lío de los extracomunitarios Malcom, junto a Coutinho y Marlon. / AFP El técnico mandó al brasileño a la grada, tras varios días con informaciones contradictorias y amenazas de denuncia alrededor de esta situación COLPISA Madrid Domingo, 12 agosto 2018, 21:41

La previa de la Supercopa de España estuvo marcada por la confusión generado alrededor de cuántos extracomunitarios se podían alinear en la final. Todo comenzó con las prisas del Barcelona por conseguir el pasaporte portugués para Coutinho (su esposa es lusa), con el fin de poder contar con el brasileño como comunitario, para poder disponer de tres de sus nuevos fichajes: Vidal, Arthur y Malcom, todos 'no comunitarios'.

El viernes, tanto LaLiga como la RFEF dieron luz verde al tratamiento de Coutinho como comunitario pese a no tener el pasaporte, entendiendo que la documentación presentada por su parte era suficiente. Sin embargo, el sábado, el tema dio otro giro.

La Federación anunció que la Supercopa era una «competición oficial no profesional», por lo que no existía «ninguna restricción de extracomunitarios». Según la RFEF, esta reglamentación existe desde hace diez años y nadie había reparado en ella. Parecía, por tanto, que el problema estaba solucionado. Pero el Sevilla no lo vio así, y el sábado por la noche hizo dos publicaciones en redes sociales, en las que aseguraba que una de las últimas circulares de la RFEF de cara esta nueva temporada precisaba que el límite de extracomunitarios también existía en la Supercopa. Además, dejaba clara su intención de denunciar al Barcelona por alineación indebida si este utilizaba más de tres jugadores 'no comunitarios'.

El Sevilla FC está sorprendido por el comunicado de la RFEF a 24h de la Supercopa. Afirma que podrán inscribirse todos los extracomunitarios que se quiera, pese a que en su última circular para la temporada 18/19 quedó claro que solo podían ser 3 sin excepción según competición. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 11 de agosto de 2018

Finalmente, Valverde decidió dejar en la grada a Malcom de cara al partido ante el Sevilla, contando con solo tres extracomunitarios en la convocatoria, uno en el once, Arthur, y dos en el banquillo, Coutinho y Vidal.