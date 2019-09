Segunda Mere Hermoso: «La Ponferradina funciona muy bien a nivel colectivo» El técnico del Fuenlabrada considera que el triunfo del pasado domingo quita presión a los de Bolo EFE Viernes, 6 septiembre 2019, 18:52

Mere Hermoso, entrenador del Fuenlabrada, consideró que la Ponferradina es un equipo 'que funciona muy bien a nivel colectivo' antes de enfrentarse al cuadro leonés en la cuarta jornada de LaLiga SamartBank.

«Es un equipo que funciona muy bien a nivel colectivo, su trabajo del curso precedente le hace ser muy fiable. Hay una base de jugadores del año anterior, con lo cual se parecen más. Han tenido un comienzo de calendario muy complicado y el resultado del otro día hace que vengan sin la presión que pudieran tener de no haber conseguido resultados anteriormente», opinó.

Unos y otros se tienen bien estudiados pues ya se han medido cuatro veces en las dos últimas campañas, todas ellas en Segunda B: «Es un factor a tener muy en cuenta. Cuando preparas el partido tienes que tener en cuenta que el rival te conoce muy bien y nosotros les conocemos también a ellos. Se hace difícil buscar situaciones de desequilibrio y sorprender al contrario».

Asimismo reconoce que deberán estar atentos al delantero Yuri de Sousa: «Lo conocemos bien, le tuvimos que defender el año anterior. Aunque le estés marcando bien en cualquier acción te puede hacer gol».

«Pero no solo es él. Tienen a Nacho Gil, a Kaxe, a Isi Palazón, Carlos Bravo... Hay que respetar al contrario, saber que te puede hacer daño y tratar de herirles nosotros a ellos con lo que tenemos», añadió ante los medios.

En cuanto a los suyos, que suman tres victorias en tres partidos, asegura que afrontan la cita 'con la ilusión de ganar' y de parecerse a lo que vienen siendo. Además habló del interés mediático que han despertado estas semanas.

«No he visto un cambio en los jugadores. Sí en el entorno, a nivel de medios de comunicación y de repercusión. Pero eso no es malo si lo sabemos manejar. Ha sido una semana de entrenamientos muy buena y no tenemos preocupación por cierta relajación», completó