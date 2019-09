La Deportiva saca un punto de corazón en Lugo

El 'derbi de Los Ancares' volvió a estar maldito para la Ponferradina, aunque las sensaciones para los de Bolo han sido muy positivas. El conjunto berciano, que nunca ha ganado en el Anxo Carro de Lugo, seguirá manteniendo esta mala estadística en tierras gallegas tras empatar 2-2 ante el club albirojo, pero en el que pudieron levantar un 2-0 en contra.

2 CD Lugo Varo; Campabadal, José Carlos, Peybernes, Canella; Seoane, Jaume, Iriome, Rahmani (Valentín, min. 88); Herrera (Carlos Castro, min. 64), Barreiro (Pita, min. 80) 2 SD Ponferradina Manu García; Son, Noguera, Trigueros, Luis Valcarce; Sielva, Fullana (Yuri, min. 46); Maxi Villa (Larrea, min. 59), Bravo (Isi, min. 59), Nacho Gil; Kaxe GOLES 1-0, min. 32, Barreiro. 2-0, min. 45, Barreiro de penalti. 2-1, min. 76, Larrea. 2-2, min. 82, Iriome en propia portería. ÁRBITRO Ortiz Arias (Colegio Madrileño). Mostró tarjeta amarilla a Iriome y a Barreiro por parte del CD Lugo y a Noguera, Kaxe, Luis Valcarce, Trigueros y a Trigueros por parte de la SD Ponferradina

El conjunto gallego fue mejor desde el inicio del partido. En casa, y lanzados tras vencer por primera vez esta temporada la pasada jornada, los de Eloy Jiménez prolongaron esas buenas sensaciones al partido ante una Deportiva que aún estaba buscando las explicaciones a cómo se les escapó el partido ante el Alcorcón.

Pese a ello, los primeros acercamientos del partido fueron de Son y Nacho Gil, aunque se trató de un simple espejismo. El juego directo y aprovechando los costados del conjunto lucense comenzó a imponerse.

Las primeras ocasiones las tuvieron Christian Herrera e Iriome pero, aun así, el carácter batallador de los de Bolo se hizo hueco, ya que Kaxe estuvo a punto de anotar el primer tanto con un remate que sacó la defensa lucense bajo palos.

Doble golpe de Barreiro

Esto fue una especie de canto de cisne antes del gol local. Los dos delanteros, Herrera y Barreiro, se encontraron prácticamente por primera vez en todo el choque y el resultado fue el 1-0. Barreiro, con un remate raso y ajustado, batió a Manu García.

Fueron minutos complicados para la Deportiva. El Lugo estaba dominando, en busca del segundo tanto, ante un conjunto berciano que no era capaz de reponerse del golpe recibido. No sólo no levanto cabeza, sino que una mano de Maxi Villa en el área dio la oportunidad, de penalti, de que Barreiro firmase su doblete.

El carácter berciano vale un punto

Bolo salio a por todas y en el descanso dio entrada a Yuri, poniendo más mordiente ofensiva a la Deportiva. Los blanquiazules fueron inclinando el campo hacia la meta de Varo, si bien es cierto que el Lugo amenazaba con 'rematar' el partido a la contra.

Aún así, el carácter de la Deportiva estaba presente y, poco a poco, empujaba al Lugo. Los cambios ofensivos de Bolo, que apostó todo a dar la vuelta al partido, fueron surtiendo efecto en un choque en el que, poco a poco, fueron creando más ocasiones.

El gol llegó cuadno parecía demasiado tarde. Isi asistió a Larrea que, con un disparo raso desde la frontal, batió a Varo. Había esperanzas para la Ponferradina.

Este tanto animó, dio alas a los de Bolo, que se fueron a por el empate. No tuvieron miedo a dejar desguarnecida la defensa, ya que poco importaba encajar otro gol cuando sacar un punto del Anxo Carro estaba tan cerca.

El empuje berciano tuvo su resultado... con un poco de suerte. Un centro de Luis Valcarce tocó en Iriome, que salió a interponerse en este envío, pero esto envenenó el balón, que se acabó colando en la meta de Varo.

Final trepidante

El partido había cambiado totalmente. Ahora era la Deportiva quien tenía la manija del partido y quien había pasado de tenerlo totalmente perdido a estar más cerca de ganar que el Lugo. Una situación radicalmente distinta a la vivida hace cuatro días ante el Alcorcón.

La victoria parecía estar más cerca del cuadro blanquiazul, pero la ocasión más clara, en una contra, la tuvo el Lugo. Carlos Castro se encontró un balón muerto en el área, pero Manu García, salvador, envió el balón a córner.

Así, la Deportiva firmó un empate que supo a gloria al cuadro berciano. En un campo maldito como el Anxo Carro, la garra deportivista se hizo un hueco para arañar un punto que, por el empuje final, pudo ser un premio mayor.