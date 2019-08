Segunda División Bolo: «A trabajo, humildad y ambición no nos va a ganar nadie» Jon Pérez Bolo, en un encuentro con leonoticias. / Inés Santos El entrenador de la Sociedad Deportiva Ponferradina analiza en un 'Encuentro con leonoticias' el ascenso del equipo a Segunda División y cómo se plantea el reto del debut en una categoría donde será un técnico novel RUBÉN FARIÑAS León Martes, 6 agosto 2019, 17:13

Humildad por bandera y siempre mirando 'adelante y arriba'. La ambición tampoco va a faltar en su debut en Segunda División.

Jon Pérez Bolo ha recibido a un equipo de leonoticias en su 'casa' en el Toralín, donde de su mano, la ciudad de Ponferrada y la comarca del Bierzo podrán vivir una nueva temporada en Segunda División después del ascenso logrado el pasado 30 de junio.

¿Ya puede andar Jon Pérez Bolo por las calles de Ponferrada sin que le paren para felicitarle?

Sí, es algo bonito pero ya está en el pasado. Vivimos un día especial y una gran fiesta por ese esperado ascenso, que era algo por lo que estuvimos peleando toda la temporada. Pero los festejos ya se han acabado, estamos plenamente centrados en trabajar para llegar de la mejor manera posible al inicio de temporada ante el Cádiz. Ahora, lo primordial es adaptarnos, poner los pies en el suelo y trabajar duro porque será un año difícil. El ascenso debe quedar ya en la memoria, recordándolo con orgullo, pero con el mono de trabajo puesto para afrontar una exigente temporada en Segunda.

¿Estaba en tu cabeza el ascenso el día que firmaste con la Deportiva?

Siempre que llegas a un club nuevo te marcas objetivos y en Ponferrada la meta era volver a disputar un playoff después de dos temporadas difíciles aquí. Pero lo cierto es que, una vez alcanzada esta primera meta, nuestra mentalidad cambió y el objetivo era ascender. Sabíamos que el playoff siempre es complicado, porque son muchos grandes equipos quienes persiguen ese sueño y que, en un mal día, te puedes quedar fuera. Pero llegamos muy fuertes, tanto de piernas como de cabeza, y lo logramos

Sufristeis un pequeño bajón en la segunda vuelta, pero acabastéis al alza

El fútbol cambia de forma muy veloz. Comenzamos la temporada muy bien, con un gran ritmo de juego, siendo muy verticales y concediendo muy poco en nuestro área. Pasaban las semanas y seguíamos ganando, pero nos costaba más, algo que no achaco a perder la esencia, sino a que los rivales encontraron cómo hacernos daño, jugándonos con más respeto y no de tú a tú, cerrándose atrás. En el mercado invernal tratamos de reinventarnos con los fichajes y cambiar la forma de jugar. Mientras los nuevos jugadores se adaptaron a nuestra forma de trabajo, sufrimos, pero cuando lo conseguimos, fuimos un equipo que ganaba a quien se pusiera por delante, arrollamos en los diez últimos partidos de liga regular y fuimos superiores a todos los rivales en el playoff.

¿Fue clave el derbi en el Reino de León?

No sólo ese partido, también los encuentros ante el Atlético B, el Castilla o el Pontevedra. Fueron cuatro partidos que nos permitieron ver que podíamos ser superiores a cualquiera, porque eran rivales de nivel de playoff. Fue la prueba definitiva para ver que había 'madera' para ascender, algo que nos llenó de confianzapara el tramo final de la temporada.

«Es un orgullo poder seguir creciendo como entrenador en la Deportiva» Su evolución

Afrontar una temporada en Segunda es, hasta ahora, tu mayor reto en los banquillos. ¿Qué pasa por tu cabeza?

Me lo tomo de la misma manera que hace un año cuando este club apostó por mí. Lo afronto con mucha ilusión y responsabilidad, sabiendo que va a ser una temporada difícil. Eso sí, nadie me quita la gran ilusión de estar en Segunda siendo un entrenador novel en la categoría. Quiero seguir creciendo como técnico y es un orgullo poder hacerlo aquí. Todo han sido facilidades desde que aterricé en Ponferrada, estoy muy a gusto y esperemos que sigamos dando pasos adelante, tanto yo a nivel personal y profesional, como el club a nivel institucional.

¿Es más difícil ascender o la permanencia en Segunda?

El ascenso es algo muy complicado de lograr porque la Segunda División B es una categoría dificilísima por los rivales que puedes encontrarte en tu grupo, la variedad de campos que te encuentras y a lo que se suma el playoff, donde tienes que disputar partidos prácticamente perfectos para no quedarte sin opciones. Pero la permanencia en Segunda es muy difícil también. Aun así, estamos confeccionando un buen equipo que, junto con la ayuda de la afición y la humildad que ya mostramos el año pasado, nos servirá para luchar por mantener la categoría, algo que confío en lograr. A trabajo, humildad y ambición no nos va a ganar nadie, le pondremos las cosas difíciles a todos los rivales que tengamos delante.

Esta categoría tiene una deuda pendiente con la Deportiva, que en 2015 se quedó a las puertas del playoff. ¿Basta con la salvación o pensáis en cobrar esa deuda?

Ojalá podamos hacerlo, pero la humildad ha sido nuestro pasaporte para lograr el ascenso y partimos con esa premisa. Trabajaremos duro, de la mejor forma posible, centrándonos únicamente en el siguiente partido y sin mirar a largo plazo. Vamos a ir semana a semana, partido a partido, tomándonos cada jornada como una final.

«Nos tomaremos cada partido como una final» La mentalidad

Apenas pasaron dos semanas entre el ascenso y el arranque de la pretemporada. ¿Podéis llegar a pagar esa falta de desconexión?

Ahora mismo estamos muy fuertes mentalmente, pese a ser 'novatos' en la categoría. Muchos jugadores van a debutar en Segunda y esa ilusión será bastante superior a la presión de no tener apenas días de descanso para despejar la cabeza. En lo físico, estamos en un nivel alto porque acabamos de dejar de competir hace relativamente poco y el trabajo está basado en que este nivel no descienda. Seguro que a algún jugador le pesan las piernas, pero trabajamos para crear una plantilla competitiva, en la que cualquier futbolista pueda tener el papel y el rendimiento que se pretende.

¿Qué habéis buscado en el mercado?

Ante todo, compromiso y ambición, jugadores que quieran seguir creciendo. Buscamos jóvenes con frescura, humildad y calidad, claro está, con perfiles humanos positivos, que sean buenas personas y aporten en el vestuario, que sean alegres. Esa fue la receta para estar donde estamos y confiamos en lo que ha dado buenos resultados.

¿Es positiva la gran continuidad que hay en la plantilla pese al cambio de categoría?

Para mí es muy importante conseguir mantener a los jugadores que han sido los artífices de que la Deportiva esté en Segunda. Aunque muchos no tengan la experiencia de conocer la categoría, la ilusión que emanan y que conozcan ya la forma de trabajar que tenemos nos va a venir muy bien para afrontar esta temporada.

Los hermanos Valcarce completan la representación berciana del equipo junto a Saúl. ¿Es importante tener jugadores que sientan, todavía más, los colores?

Es fundamental. Toda la plantilla está comprometida con el proyecto y sienten este club porque somos una gran familia, arropados por una gran afición y esto ayuda a que el jugador se deje la piel por este escudo. Si, además, como en estos casos que mencionas, son jugadores de Ponferrada, criados en la cantera, mucho mejor, porque sabrán transmitir los valores de este gran club a todo aquel que se incorpore.

El Toralín fue un elemento clave para el ascenso. ¿Es vital un ambiente propicio para lograr los objetivos deportivos?

Lo es. Haber sentido este estadio como local ha sido increíble. Es más, hablando con miembros de los clubes rivales, me comentaban que jugar como visitante en Ponferrada impresionaba. La grada nunca cesaba de animar y es algo que notamos nosotros y el rival.

«Vamos a ser un equipo atrevido, que presione arriba y muy solidario. No podemos cometer errores y no concederemos muchas ocasiones» Estilo de juego

¿Qué se necesita para conseguir la permanencia?

Ser un equipo muy serio atrás, que conceda muy poco al rival y que no cometa errores. Todos los partidos van a ser finales y las jugaremos siendo un equipo atrevido, presionando y buscando recuperar la pelota lo más arriba posible para estar cerca del área contraria, hacer gol y que el balón esté lo más lejos posible de nuestra portería. En Segunda, es muy importante no cometer errores porque hay jugadores de mucha calidad que no perdonan. Seremos un equipo solidario, iremos todos a una y seremos muy valientes. Cumpliendo todo esto, tendremos más opciones de sacar adelante los partidos.

¿Consideras que la Deportiva de Bolo es un equipo defensivo?

No lo creo y ahí están como aval los resultados del año pasado, con victorias por 3-0 o 5-0. Si un equipo es capaz de lograr tantos resultados amplios, considero que no se le puede calificar de defensivo. Otra cosa es que seamos un equipo competitivo, que concede poco, pero el fútbol para mí es así: mi primer delantero es mi primer defensor y mi primer defensa es mi primer atacante. Si alguien considera que eso es ser un equipo defensivo, lo aceptaremos, pero no estoy de acuerdo con esa opinión.

¿Es más alegre la Segunda que la Segunda B?

Sí. Segunda B es una categoría más competida, con estadios muy diferentes entre ellos, con césped artificiales, campos más pequeños y juego con mucho más contacto. En Segunda no hay tanto contacto, hay una calidad y nivel de juego mayores y creo que nos vamos a adaptar bien. Además de ser un equipo competitivo, tenemos grandes jugadores.

El Mallorca de Vicente Moreno logró de forma consecutiva los ascensos a Segunda y a Primera. Han llegado varios jugadores de ese club, ¿le consideráis un espejo en el que mirarse?

Lo que lograron es muy complicado. No es la primera vez que sucede, lo han conseguido otros como el Éibar hace algunas temporadas. En el fútbol no te puedes cerrar a nada, a ningún escenario y ojalá pudiéramos lograr nosotros también una hazaña así. Pero insisto, sólo pensamos en el primer partido y ojalá en junio consigamos lo máximo. Pero no miramos a tan largo plazo, todos los retos son en el corto plazo.

«Hay muchos jugadores de esta Deportiva que van a sorprender y a dar mucha guerra» El nivel de la plantilla

También hemos visto ascensos meteóricos de futbolistas. Los últimos y más sonados, los de Enric Gallego y Borja Iglesias. ¿Hay alguno en la Deportiva con una proyección así?

Tenemos varios jugadores que van a dar mucha guerra en este categoría y que van a sorprender a muchos por sus cualidades.

En la cabeza de muchos está Isi Palazón…

No voy a personalizar en nadie. Pero varios de nuestros jugadores, que los rivales no conocen tanto o no cuentan con ellos, van a ser importantes en la categoría. Estoy seguro.

¿Con qué sueña Jon Pérez Bolo?

Ante todo, con disfrutar del presente. Del pasado sólo podemos quedarnos con cosas positivas y el futuro no sabemos qué va a deparar. Quiero vivir el presente, que es muy bonito, ya que estamos viviendo algo impresionante, un sueño que quiero saborear. No quiero mirar al pasado y, como no sé que va a pasar más adelante, quiero disfrutar esta experiencia tan bonita.