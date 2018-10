Segunda B La Ponferradina no se confía ante el colista Un entrenamiento de la Deportiva. / SDP Los de Bolo buscan mantener su liderato y condición de invictos ante un Rápido de Bouzas que aún no sabe lo que es ganar DANI GONZÁLEZ León Sábado, 6 octubre 2018, 12:36

Paso firme y mirada al frente, la Deportiva busca seguir caminando hacia el liderato del grupo I de la Segunda B. El conjunto berciano, que se muestra intratable en el inicio de temporada, recibe este domingo (17:00 horas) al colista, el Rápido de Bouzas.

A pesar de la diferencia clara en la clasificación, Jon Pérez Bolo no quiere confianzas en sus jugadores. El Rápido, que aún no sabe lo que es ganar, sólo ha sumado un punto, pero necesita reaccionar cuanto antes si no quiere que su temporada acabe siendo un calvario.

Y en tierras gallegas piensan que no hay mejor manera de reaccionar que asaltar la casa del sólido líder. La Deportiva, que ha sumado 16 de los 18 posibles puntos, quiere seguir con su inmaculada senda hacia el primer puesto.

Los de Bolo han ganado todo lo que han jugado en casa, basándose en una estabilidad defensiva espectacular, que le da posibilidades al cuadro berciano de, con poco en ataque, sacar mucho rédito.

Este es el secreto de los blanquiazules, que solo han encajado dos goles y reciben a un rival que, tras seis partidos, aún no ha marcado un tanto.

También será un partido especial para Trigueros y Óscar Sielva, dos de los pilares del Rápido de Bouzas la pasada campaña y que ahora tienen mucho poder en la Ponferradina de Bolo.