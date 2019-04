Jornada 35 Valverde: «Ahora tenemos más retos por delante» El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde / Lluis Gene (Afp) «Tenía claro que Messi iba a jugar medio tiempo y ha hecho el gol porque hace goles por todas partes», señaló el entrenador del Barcelona, que sumó su segunda Liga en dos temporadas como entrenador azulgrana NACHO CABALLERO Madrid Sábado, 27 abril 2019, 23:59

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, admitió que a su equipo le pudieron «los nervios y la tensión por marcar gol» en los instantes finales del encuentro ante el Levante y que finalmente se saldó con victoria azulgrana, que le dieron los tres puntos necesarios para proclamarse campeones de Liga a falta de tres jornadas para el final.

«Estábamos con la tensión de marcar el gol y cuando lo hemos hecho, ellos se nos han echado encima y ahí nos han podido los nervios. Nos hemos echado muy atrás y han tenido (el Levante) muchas ocasiones, como la del palo, que ha sido increíble», reconoció el 'Txingurri'.

De esta forma, el Barcelona, al igual que el año pasado, consigue imponerse en la competición liguera a sus perseguidores con una amplia ventaja y antes de la última jornada: «Ganar el título con distancia y con margen con los perseguidores que tenemos (Atlético y Real Madrid) es difícil. Lo hemos conseguido dos años seguidos y estamos contentos. Ver aquí a la gente disfrutando es todo un orgullo y ahora tenemos más retos por delante», comentó Valverde sobre el título liguero cosechado.

No podía ser otro que Leo Messi quien diera la posibilidad a los azulgrana de cantar el alirón con su gol en el minuto 62 tras salir desde el banquillo después del descanso. «Tenía claro que iba a jugar. Tenemos un partido el miércoles y hay que estar activos. Ha jugado medio tiempo y ha hecho el gol porque hace goles por todas partes», apuntó el entrendor del Barcelona sobre el '10' argentino.

Bartomeu: «Queremos ganar el triplete como cada año»

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, confesó que «todas las copas hacen ilusión y queremos ganar el triplete como cada año. Tenemos una semifinal de Champions muy difícil y en Copa el Valencia es un equipo que esta yendo de menos a más». «Disfrutemos de la Liga y preparémonos para disfrutar los siguientes partidos», añadió.

Sobre uno de los protagonistas en el terreno de juego, Leo Messi, Bartomeu comentó que «es el mejor del mundo. Tiene que jugar y cuando entra hay cosas que pasan, no sabemos el qué, pero pasan. En el campo, alrededor del estadio... Es el que lidera y aporta y además es el que ha marcado hoy».

También tuvo palabras para el presidente de la federación, Luis Rubiales, que entregó la copa de Liga en el momento al Barcelona, algo que antes no se había hecho: «Es un buen gesto que cuando un equipo gane un campeonato se entrege en el momento y se celebre con nuestros aficionados en el Camp Nou, algo que hacia mucho que no lo hacíamos». «Otras veces se habían ido jugadores que no estaban antes y no lo han podido festejar», finalizó sobre el detalle de Rubiales