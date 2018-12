Jornada 16 Un Zorrilla asequible para despegar a domicilio El Atlético, que sólo ha ganado un partido como foráneo en Liga, visita a un Valladolid que ha puntuado más lejos de su estadio JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Sábado, 15 diciembre 2018, 08:13

El Atlético de Madrid se enfrenta de nuevo a su gran talón de Aquiles en esta Liga. Por octava vez en el campeonato se desplaza lejos del fortín del Wanda Metropolitano y lo hace con el objetivo de lograr la segunda victoria del curso a domicilio, condición en la que han volado trece de los 21 puntos en juego hasta ahora tras una sola victoria en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, cinco empates -entre ellos en escenarios complicados como el Bernabéu o Mestalla- y una derrota en Balaídos.

El José Zorrilla parece propicio para los intereses de los colchoneros, puesto que el Real Valladolid suma hasta ahora sólo ocho de los 21 puntos como local, cuatro menos que los logrados lejos del Pisuerga. El estadio blanquivioleta deja además buenos recuerdos entre la afición colchonera, ya que las últimas visitas del Atlético se saldaron con triunfos contundentes y portería a cero. En la temporada 2013-14 el equipo del 'Cholo' venció 0-2 en su última visita a Zorrilla, mientras que en la anterior campaña se impuso 0-3. En la 2009-10 la victoria fue aún más amplia, con una goleada 0-4, y para hallar la última derrota rojiblanca en Pucela hay que remontarse hasta la 2008-09, cuando el equipo dirigido por Javier Aguirre cayó 2-1 ante el Valladolid de José Luis Mendilibar.

Así las cosas, Simeone, que no oculta su preocupación por la plaga de lesiones que azotan esta temporada a su plantilla, optará por Correa ante la ausencia de Lemar, que se reincorporó ayer a los entrenamientos pero no entró finalmente en la convocatoria al no estar todavía al 100%. El técnico argentino, que ve «señales similares» a las de su equipo en el rival y valora su «buen trabajo posicional», recuperará su esquema clásico con un '9' en punta en la figura de Kalinic y Griezmann de enganche después del fiasco en Brujas, donde el Atlético se quedó sin gol con el francés como delantero centro y Diego Costa iniciando su recuperación tras ser operado la semana pasada en Brasil. Regresan también Filipe Luis y Godín en Liga, después de su presencia en la cita de Champions en Bélgica, dos retornos en la castigada zaga atlética que palían las bajas de Lucas Hernández y Giménez.

- Alineaciones probables:

Real Valladolid: Masip, Antoñito, Calero, Kiko Olivas, Nacho, Keko, Alcaraz, Míchel, Toni, Óscar Plano y Ünal.

Atlético: Oblak, Arias, Savic, Godín, Filipe Luis, Koke, Rodri, Saúl, Correa, Griezmann y Kalinic.

Árbitro: Undiano Mallenco (Comité navarro)

Estadio: José Zorrilla

Horario y televisión: 16:15, BeIN