leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aurelien Tchouaméni en la derrota en Anfield. EP

Tchouaméni se une a la lista de bajas del Real Madrid

El centrocampista galo sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y se desconoce el tiempo que estará ausente

David Hernández

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:46

Comenta

El Real Madrid afronta un nuevo inconveniente con la lesión de Aurelien Tchouaméni. El centrocampista galo acabó con unas pequeñas molestias el pésimo partido en Anfield y, tras las pruebas realizadas este jueves, se ha determinado que sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. El club no especifica el tiempo de baja y quedará pendiente de evolución. Lo que es seguro es que no podrá estar disponible el domingo para la visita contra el Rayo -campo en el que los blancos no ganan desde 2022- y con casi total certeza se perderá el parón de selecciones con Francia.

Xabi Alonso, de esta manera, pierde indefinidamente al eje del centro del campo del Real Madrid y el recambio para cubrir esa demarcación parece ser Camavinga, quien está algo cuestionado por su rendimiento en los últimos encuentros. La importancia de Tchouaméni en el esquema del tolosarra es tanta, que hasta ahora ha disputado todos los partidos de la temporada como titular, salvo el partido contra el Levante en el que disputó 20 minutos. Solo ha estado menos tiempo en el terreno de juego que Thibaut Courtois, Kylian Mbappé y Álvaro Carreras.

Este contratiempo, además, se suma a las recientes bajas de Dani Carvajal -2 meses por artroscopia- y Franco Mastantuono -pubalgia-, que se produjeron a raiz de la victoria en el Clásico. Tantas lesiones en tan poco tiempo indican que el estado físico de los jugadores aún no es el óptimo y la carga de partidos empieza a pesar. El mes de noviembre es vital para los blancos, ya que les quedan por afrontar cuatro visitas consecutivas en las que necesitan ganar para mantener su ventaja de cinco puntos en Liga y para que el tropiezo contra el Liverpool no desinfle el proyecto de Xabi Alonso.

Tchouaméni es uno de los jugadores que más ayuda en tareas defensivas, ante una zaga que se ha visto muy sensible con las bajas de Antonio Rüdiger y David Álaba. Las pequeñas lesiones de Dean Huijsen y el hecho de que Eder Militao venga de estar casi un año sin jugar implica que para este periodo de tiempo, el tolosarra pueda optar por un sistema algo más conservador para proteger a la frágil línea defensiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre en un sex shop de León
  2. 2 Se viraliza el vídeo del abandono de tres cachorros en la protectora de León
  3. 3 Un conflicto vecinal deja sin internet a 15 vecinos y obliga a algunos a abandonar un pueblo de León
  4. 4 El vuelco de un camión en un pueblo de León moviliza a la Guardia Civil y a los Bomberos de León
  5. 5 Reafirman siete años de prisión por agredir sexualmente a una mujer que esperaba a su novio en un hotel de León
  6. 6 Sáenz de Miera será como la avenida Europa o la Condesa
  7. 7 Ya hay fecha y lugar para el encendido navideño: 18 metros de árbol y paraguas
  8. 8 Los vecinos de Riofrío denuncian que «las vacas siguen cruzando la carretera y un día alguien se va a matar»
  9. 9 La curiosa imagen de un visón paseándose por una calle de León
  10. 10 No se multurá por la nueva Ordenanza de Movilidad en León hasta dentro de unos meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Tchouaméni se une a la lista de bajas del Real Madrid

Tchouaméni se une a la lista de bajas del Real Madrid