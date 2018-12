Jornada 17 Simeone, sobre Lucas Hernández: «A día de hoy está con nosotros» Diego Pablo Simeone, durante la rueda de prensa previa al Atlético-Espanyol. / Juan Carlos Hidalgo (EFE) «Lo que puedo comentar es que hablé con él, hablé con el club y tanto uno como otro sabe lo que pienso y lo que me gustaría», señaló el técnico argentino en la previa del duelo ante el Espanyol en el Wanda Metropolitano JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Viernes, 21 diciembre 2018, 13:46

La posible marcha de Lucas Hernández al Bayern de Múnich a cambio de la cláusula del defensa francés ha monopolizado la actualidad del Atlético de Madrid en los últimos días y también ha eclipsado por completo el duelo ante el Espanyol de este sábado en el Wanda Metropolitano, que cerrará el año competitivo.

«Lo que puedo comentar de Lucas es que hablé con él, hablé con el club y tanto uno como otro sabe lo que pienso y lo que me gustaría. A día de hoy está con nosotros y no hay muchas posibilidades en su puesto. Si está disponible jugará, así que hablar de su puesto es algo que no me gusta», señaló Diego Pablo Simeone, cuestionado en la rueda de prensa previa al partido sobre si podría asegurar la continuidad del futbolista tras el mercado invernal. «Es que no te tengo que asegurar nada porque el chico está aquí», zanjó ante la insistencia en la pregunta.

«Creo que a partir de la información que salió de Lucas ustedes tiene la necesidad de buscar situaciones que creen necesarias para comentar y polemizar y es totalmente entendible, pero mañana tenemos un partido importante ante el Espanyol. Necesitamos seguir en la misma línea ante un rival que viene con dificultades porque ha perdido partidos en algún caso inmerecidos. Es un equipo que juega con muchos movimientos de rotación en consecuencia del ataque que quiere ofrecer y con una defensa que trabaja bastante organizada. Mañana tenemos un día espectacular, vuelve Gabi al Metropolitano. Ojalá que la gente le haga sentir a Lucas el afecto que se tiene por él y qué mejor que reflejarlo con un hombre como Gabi, que siempre ha sido del club», afirmó el técnico argentino, apelando al ejemplo del que fuera capitán colchonero hasta la pasada temporada.

«Lucas está aquí y lo demás es hablar de supuestos e imaginarios, llenar páginas de cosas que a lo mejor no suceden. Una vez ocurran o no ya podremos tener una visión más completa, aunque entiendo por vuestra parte la necesidad de generar este tipo situaciones», señaló, aunque reconoció que «es normal» que «un club como el Bayern quiera pagar su cláusula porque es un club muy importante» pero después está «el trabajo que el club hará con Lucas para que las cosas sigan como están».

También otro asunto polémico como el malestar en el Real Madrid y especialmente en Modric y Courtois por sus comentarios sobre el club blanco y el Balón de Oro salió a relucir. «Soy muy respetuoso con Courtois, no entendió lo que quiso decir», dijo lacónicamente.