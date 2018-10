Jornada 10 Simeone: «Jugamos mejor partido en Dortmund que en Villarreal» Diego Simeone, durante la rueda de prensa. / J. P. Gandul (Efe) «Rodrigo es un jugador extraordinario. Mi desafío como entrenador es que juegue de titular en la selección de España», señala el técnico del Atlético EFE MADRID Viernes, 26 octubre 2018, 19:34

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha dicho este viernes que no suele «escuchar demasiado ni las críticas ni los halagos, porque uno te debilita y otro te enoja», ha insistido dos veces en que su equipo jugó «mejor partido» en Dortmund que en Villarreal y ha afirmado que Rodrigo Hernández es un futbolista «extraordinario».

«No me cambia mucho una crítica o un halago. Me cambia el mejorar el equipo, el hacer muchos minutos de los que hicimos con el Borussia Dortmund, que creo que jugamos mejor partido en Dortmund que en Villarreal y hubo pasajes importantes que, como siempre sacando las cosas positivas y mejorando las negativas, es el camino que necesitamos para evolucionar como equipo», ha valorado.

«No suelo escuchar demasiado las críticas ni los halagos, porque uno te debilita y el otro te enoja», ha reafirmado en la última pregunta. Y ha reiterado: «Si trabajamos y mejoramos muchos pasajes de minutos que jugamos en Dortmund, ya sea el primer tiempo o el segundo, estamos más cerca de lo que queremos, sin ninguna duda».

Insistente en esa idea ha respondido a dos de las cuestiones de la rueda de prensa en el Wanda Metropolitano, dos días después de la mayor goleada en contra del equipo rojiblanco con él en el banquillo y en la víspera del duelo de este sábado contra la Real Sociedad.

«Rodrigo es un jugador extraordinario»

«Los jugadores siguen desde lo emocional preparados para lo mejor en cuanto aparece un nuevo partido. El futbolista vive del partido que va a venir. El que quedó atrás enseguida lo elimina. El nuevo partido de mañana les genera entusiasmo y posibilidades para hacerlo bien de vuelta», ha expuesto el técnico, que ha hablado de Rodrigo Hernández.

El medio centro sólo ha jugado un tiempo en cada uno de los dos últimos choques. En Villarreal disputó los primeros 45 minutos y en Dortmund los segundos. «Ha jugado la Supercopa de Europa y fue titular en el Bernabéu, que creo que eran partidos importantes para el equipo, y Saúl y Koke tienen siete años conmigo aquí», ha contestado acerca de qué le faltaba a Rodrigo para consolidarse en el once.

«Rodrigo es un jugador extraordinario. Mi desafío como entrenador es que juegue de titular en la selección de España. Es invitarlo a trabajar para crecer y ser titular en la selección, que probablemente lo hará con tiempo y con trabajo, porque es joven y tiene un montón de argumentos que lo harán llegar a este lugar. No tengo ninguna duda», ha continuado Simeone, al que «no» le sorprende que desde fuera se considere al medio como la solución del equipo.

También ha explicado por qué no rota casi nunca a Koke Resurrección en el once: «Porque es uno de los mejores futbolistas que tenemos. Tácticamente seguramente es el mejor. Y puede jugar en distintos lugares en el medio, en el costado, ha jugado con tres arriba como delantero falso alguna vez, fuera de casa sobre todo...». «Es un jugador muy importante para el desarrollo de nuestro juego. Lo considero tan importante que aún así, en pasajes de partidos que no encuentra su mejor versión, sigue siendo importante para el equipo. Y eso lo tienen muy pocos futbolistas«, ha agregado el técnico en el estadio Wanda Metropolitano.