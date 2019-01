Jornada 19 Roger Martí, el aspirante al Zarra que amenaza al Atlético 00:22 Roger Martí celebra uno de sus dos goles al Valencia en el derbi de esta temporada. / Txema Rodríguez «Para sacar algo del Wanda Metropolitano hay que hacer todo perfecto», reconoce el delantero del Levante, que vive un momento dulce entre los máximos goleadores de la Liga tras pasar por dos lesiones de ligamento cruzado y dos cesiones JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Sábado, 12 enero 2019, 07:41

Roger Martí (Valencia, 1991) es uno de los delanteros de moda en el fútbol español. El punta valenciano se codea a estas alturas con los grandes realizadores del campeonato y presenta su firme candidatura al Trofeo Zarra al máximo goleador español con 8 tantos que por ahora sólo superan el lesionado Iago Aspas (10) y el periquito Borja Iglesias (9). Su Levante, dirigido por el hombre récord Paco López (Sus números desde que asumió el banquillo granota durante la pasada temporada son de Champions), llega pletórico de moral al duelo ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano después de derrotar al Barça en la ida de los octavos de Copa, un triunfo histórico que frenó la racha de cuatro partidos ligueros sin ganar (Dos empates y dos derrotas) de los del barrio de Orriols.

- ¿Cómo está el vestuario del Levante después de ganar al Barça en Copa?

- Imagínate, con mucha confianza. El equipo necesitaba una victoria así después de los últimos resultados y nos sirve para ganar en confianza e ir al Wanda con muchas ganas.

- Vais de grande en grande, del Barça en Copa al Atlético en Liga.

- La verdad es que sí, nos llegan semanas bastante duras pero lo afrontamos con ilusión y con esa confianza del partido ante el Barça, sabiendo que va a ser un partido muy difícil pero que estando bien y haciendo nuestro juego podemos ganar a cualquiera.

«Estando bien y haciendo nuestro juego podemos ganar a cualquiera» roger martí

- ¿Cómo se le mete mano al Atlético de Simeone?

- Para sacar algo de allí hay que hacer todo perfecto. Ellos conceden muy poco defensivamente y tienen muy preparados los partidos. Vamos a tener que ganar los duelos individuales, ahí va a estar la clave junto con el acierto en las áreas.

- Últimamente se os están dando bien los grandes, en unos meses habéis ganado dos veces al Barça y en el Bernabéu.

- Son partidos que quieras o no te motivan muchísimo. Jugar contra equipos así es un lujo y la gente está al máximo. Ojalá saquemos un resultado positivo contra el Atlético, pero todos los puntos valen igual.

- ¿Qué os da Paco López? Desde que llegó sólo estáis por detrás de los grandes en puntos.

- Llegó en un momento en el que necesitábamos un cambio. El equipo se ha acoplado muy bien a lo que nos pide y ha supuesto un cambio drástico tanto en el juego como en los resultados y ojalá que se prolongue y sigamos así hasta el final, consigamos el objetivo de la salvación pronto y a partir de ahí a disfrutar.

- Lógicamente el objetivo es la salvación, ¿pero no miráis a veces un poco hacia arriba? En tu caso además viviste la temporada en la que el Levante disputó competición europea.

- Sí, yo estaba cuando nos clasificamos para Europa. Miras la clasificación, te ves ahí... Fue algo muy bonito pero ya te digo, queda toda una segunda vuelta que va a ser muy complicada y nosotros tenemos muy claro el objetivo, que es sacar los 43 puntos cuanto antes. Luego ya soñar es gratis, pero lo primero es lo primero.

«Tenemos muy claro el objetivo, que es sacar los 43 puntos cuanto antes. Luego ya soñar es gratis, pero lo primero es lo primero» ROGER MARTÍ

- Estás en un momento dulce, entre los máximos goleadores.

- He llegado a un punto en el que he alcanzado la madurez suficiente para poder pelear por estar entre los máximos goleadores y está claro que verte ahí es un plus de confianza para trabajar mejor cada día. Es algo bonito.

- Ante el Barça en Copa marcó Borja Mayoral. La competencia también ayuda, ¿no?

- Claro. Al final somos cuatro delanteros (Mayoral, Boateng, Dwamena y el propio Roger), cinco si contamos a Morales, y la competencia y la exigencia son máximas. Estamos todos a muy buen nivel, poniéndoselo difícil al míster. Eso es bueno para todos.

- Eres un jugador que ha pasado por dos roturas de ligamento cruzado y que ha conocido la parte dura del fútbol. ¿Eso te hace valorar en mayor medida el momento actual?

- No lo he tenido fácil. Dos lesiones de cruzado son muchas y es complicado salir de ellas. Gracias a Dios me he recuperado muy bien y sigo dando un buen nivel porque no es fácil mantenerse en Primera y sobre todo después de lesiones así. He luchado muchísimo por este sueño y que nadie me lo quite. Al final, todo el trabajo se ve recompensado, estoy en el mejor momento y quiero alargarlo al máximo posible.

«He luchado muchísimo por este sueño y que nadie me lo quite» rOGER MARTÍ

- Tienes contrato largo con el Levante (Hasta junio de 2023). Imagino que muy tranquilo...

- Sí, renovamos este verano así que muy contento. Soy de aquí, estoy muy a gusto y ojalá que se consigan cosas bonitas y lo pueda vivir.

- ¿Te ayudaron las cesiones al Zaragoza y al Valladolid cuando no tenías toda la continuidad en el Levante?

- Sí. Yo subía del filial y creo que es importante foguearte fuera de casa y vivir otras experiencias, que en mi caso me ayudaron mucho a crecer como futbolista y como persona. Además, estuve en dos equipos históricos en los que la presión es grande y eso te hace crecer a una velocidad más rápida. Conseguí el objetivo de volver a Primera pero son dos clubes en los que estuve muy a gusto y de los que guardo un gran recuerdo.

- ¿Cómo se vive con el vecino por debajo en la tabla? ¿Hay pique?

- La rivalidad es bonita siempre que sea entendida con deportividad y respeto. Ahora estamos por delante pero sólo nos miramos a nosotros mismos y queremos seguir en esta línea, a por el objetivo cuanto antes.