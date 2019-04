Jornada 35 El Madrid toca fondo tras su ridículo en Vallecas Zidane da instrucciones desde la banda del Municipal de Vallecas. / EP El equipo blanco acumula una decena de derrotas en Liga, más que el Valencia, el Getafe o el Athletic, y en caso de otro partido perdido se iría a los peores registros del siglo XXI JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Lunes, 29 abril 2019, 14:38

El Real Madrid ha tocado fondo en esta Liga. Al menos eso dicen los números del equipo blanco en este campeonato si se comparan con otras temporadas de las últimas décadas. El equipo de Chamartín volvió a naufragar estrepitosamente en Vallecas ante un Rayo que luchaba por mantener la esperanza en obrar el milagro de la permanencia y acumula ya una decena de derrotas en el torneo de la regularidad con tres jornadas aún por disputarse. De esta manera, los registros del Madrid ya no es que sean incomparables con los del Barça campeón -dos derrotas- y del Atlético, único equipo que ha disputado la Liga a los azulgranas -cinco partidos perdidos-, es que son peores en derrotas que los de la mayoría del resto de equipos que ocupan las plazas europeas. Así, el equipo de Zidane suma tres derrotas más que el Valencia, sexto; dos más que el Getafe, cuarto; y una más que el Athletic, séptimo.

Se trata de cuatro derrotas más que la temporada pasada con la Liga acabada, un campeonato en el que el Madrid también fracasó, tercero a 17 puntos del Barça. En cualquier caso, la comparación escuece aún más teniendo como referencia la temporada 2016/17, en la que el equipo de Zidane sumó la 33ª Liga del club concendiendo sólo tres derrotas a lo largo del campeonato. Para hallar un registro tan alto de partidos perdidos en una misma campaña liguera el Madrid debe remontarse hasta la temporada 2008/09, cuando el equipo blanco, primero al mando de Bernd Schuster y luego bajo las órdenes de Juande Ramos, cayó una decena de veces en Liga, un registro que este equipo de la 2018/19 aún podría empeorar en las tres jornadas restantes.

De hecho, si los blancos ceden en alguno de sus partidos hasta el final de la Liga -Villarreal y Betis en el Bernabéu y Real Sociedad en Anoeta-, sería necesario remontarse al pasado siglo para hallar un precedente de más de una decena de derrotas en una Liga. Fue en la temporada 1998/99, cuando el Madrid de Guus Hiddink y luego de John Benjamin Toshack concluyó segundo, a once puntos del Barça de Louis Van Gaal y con doce partidos perdidos a lo largo del curso.

Ni siquiera el regreso de Zidane tras el paso de Lopetegui y Solari por el banquillo madridista ha sido suficiente para revitalizar a un equipo apático, incapaz de afrontar el tramo final del campeonato con un mínimo de profesionalidad y carente totalmente de gol más allá de Benzema, el único futbolista de blanco que ha visto puerta en todo el mes de abril, unas semanas que han servido para sacar de quicio incluso a un hombre del carácter de Zidane. «No hicimos nada. Cero cosas buenas. No hicimos nada todos los niveles. A veces no puedes marcar, pero no hemos hecho nada. Estoy enfadado porque la imagen ha sido mala. Soy el responsable de eso. Debemos pedir perdón a la afición y al club», dijo con contundencia el técnico galo tras la derrota en Vallecas.