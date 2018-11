Fútbol Piqué: «Quiero comprar un equipo de fútbol y crear una competición» Gerard Piqué, en un partido con el Barcelona. / Efe El central del Barcelona, que ha revolucionado el mundo del tenis con una nueva Copa Davis de Tenis, se plantea hacer algo similar en el deporte rey R.C. Madrid Viernes, 23 noviembre 2018, 16:20

A Gerard Piqué se le empieza a quedar pequeño el campo de fútbol. «Estamos trabajando en dos proyectos. Uno es comprar un equipo. Lo siento, no puedo decir más», ha señalado en una entrevista a 'L'Equipe Magazine' que saldrá publciad esta sábado. «El otro es crear una nueva competición de fútbol o usar una competición ya existente. No, en serio, no puedo decir más. Estos son dos proyectos muy hermosos», añade el central del Barcelona.

Gerard Piqué ya ha demostrado ser capaz de renovar una competición tan clásica como la Copa Davis. El nuevo formato, que se disputará en Madrid en las dos primeras ediciones (2019 y 2020). La competición, organizada por Kosmos -el consorcio empresarial cuyo creador y cabeza visible es el futbolista-, disputará su primera edición del 18 al 24 de noviembre de 2019.

El central asegura que los inversores de Kosmos «son confiados», pero añade que «no quiero hablar de dinero». «Kosmos es un grupo que invierte en el deporte, es obvio. Pero esta competencia es única porque no solo involucra a jugadores, sino también a países, banderas e himnos».