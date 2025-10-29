leonoticias - Noticias de León y provincia

Pedri, durante el clásico en el Bernabéu. Albert Gea / Reuters

Pedri, lesionado en el bíceps femoral

El centrocampista azulgrana estará de baja hasta después del parón de selecciones de noviembre por una dolencia muscular

Daniel Panero

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:56

Las malas noticias se acumulan en Can Barça. El conjunto azulgrana pierde a Pedri por una lesión en el bíceps femoral que le mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta después del próximo parón de selecciones de noviembre.

Esta dolencia muscular, que obligó al centrocampista canario a retirarse del entrenamiento matutino del Barça este miércoles, deja a Hansi Flick sin su brújula en el centro del campo al menos para los partidos de Liga ante el Elche en Montjuic, el próximo domingo, y el Celta en Balaídos, la siguiente semana. Asimismo, Pedri tampoco podrá ser de la partida para la visita al Brujas en la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

En un momento deportivo complicado para el Barça, tras la derrota en el clásico del Santiago Bernabéu que le sitúa a cinco puntos del líder Real Madrid, y con un buen puñado de problemas físicos de hombres importantes en el esquema azulgrana, la ausencia de Pedri es un grave contratiempo.

El tinerfeño ha sido titular en los trece encuentros oficiales de su equipo esta temporada, en los que acumula 1.100 minutos de juego a estas alturas de curso. Además, también ha disputado desde el once inicial los cuatro duelos de la selección española en lo que va de campaña, aunque solo uno completo.

