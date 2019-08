Pretemporada Messi se pierde la gira por Estados Unidos y es duda para el inicio de Liga Lionel Messi se dirige al público del Camp Nou durante la presentación del Barça ante su afición. / EP El argentino sufrió una lesión de grado uno en el sóleo de su pierna derecha en el primer entrenamiento con el Barça tras sus vacaciones JONAY ANTÓN Madrid Lunes, 5 agosto 2019, 19:40

De la motivación a la preocupación. Así se encuentra ahora mismo el aficionado del Barcelona tras ver como su estrella Leo Messi tuvo unas molestias en el entrenamiento de ayer por la mañana, concretamente, una lesión de grado uno en el sóleo de su pierna derecha. La dolencia le hará perderse los duelos frente al Nápoles en Miami y en Michigan, las dos citas de la gira norteamericana azulgrana. Asimismo, a espera de evolución, es seria duda para el partido frente al Athletic Club en San Mamés, según confirmaron los servicios médicos del club. Un clásico del fútbol español que corresponde a la primera jornada del campeonato y que se disputará el próximo día 16 según LaLiga o el día 17 según la Federación, a la espera de la resolución judicial sobre los partidos ligueros de los viernes y los lunes.

Hay que recordar que el astro argentino llegó el pasado domingo a la ciudad condal después de sus vacaciones tras la disputa de la Copa América con Argentina y no pasó reconocimiento médico, al igual que sus compañeros Arturo Vidal y Philippe Coutinho. Además, ninguno de los mencionados disputaron un solo minuto en el partido del domingo frente al Arsenal con motivo del Trofeo Joan Gamper, en el que los culés ganaron por dos goles a uno a los 'gunners', entrenados por Unai Emery.

Tras conocerse la lesión, Messi expresó sus sensaciones a través de Instagram. «Tenía ganas de arrancar y lamentablemente tuve un percance en el primer entrenamiento que me va a dejar afuera un tiempito», admitió la 'Pulga' en la red social. «Les agradezco a todos sus mensajes y las muestras de cariño, quería estar con el equipo y con la gente que nos sigue en Estados Unidos. Esta vez no podrá ser, pero nos volveremos a ver pronto. Un abrazo a todos'», añadió el '10' argentino.

Este contratiempo inesperado trastoca los planes de Ernesto Valverde. Al entrenador azulgrana le hubiera gustado que todos los jugadores hubiesen disputado el Gamper pero no fue posible. Asimismo, no se mostró partidario del viaje a Estados Unidos, aspecto que no ve adecuado para preparar de forma correcta el inicio de la Liga. «No voy a negar que la gira es importante para el club, pero hay jugadores que vienen sin entrenar. Los viajes y los entrenamientos son complicados y vamos a ver cómo lo solventamos, pero no será fácil», concluyó el técnico culé.