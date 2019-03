Atlético de Madrid El Bayern ficha a Lucas Hernández por 80 millones Lucas Hernández, con la camiseta del Atlético de Madrid. / AFP El Atlético llega a un acuerdo con el club alemán para su traspaso y el francés, antes de pasar por el quirófano, se convierte en el segundo defensa más caro de la historia AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 27 marzo 2019, 20:07

Casi tres meses y medio después de que se desvelase que el Bayern de Múnich estaba dispuesto a pagar en el mercado de invierno los 85 millones de euros que entonces figuraban como cláusula de rescisión de Lucas Hernández, el Atlético llegó a un acuerdo con el club alemán para traspasar al defensa francés por 80 millones, el actual importe establecido para la ruptura de su contrato. Lucas Hernández se convirtió así en nuevo jugador del Bayern, para las próximas cinco temporadas, y en el segundo defensa más caro de la historia, sólo superado por el holandés Virgil van Dijk, por quien el Liverpool pagó 85 millones al Southampton en 2017.

Lucas Hernández, nacido en Marsella hace 23 años y formado en la cantera del Atlético de Madrid, no volverá a jugar más con el equipo rojiblanco, ya que durante el reconocimiento médico al que fue sometido por parte del Bayern se decidió que el futbolista pasase este mismo miércoles por el quirófano para ser operado de una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Según los médicos del Bayern, el polivalente defensa francés, que puede jugar como central y como lateral izquierdo, como hizo durante el Mundial de Rusia en el que Francia se proclamó campeona, estará disponible para el inicio de la próxima campaña.

Al no depositar el Bayern en la sede de LaLiga el importe de su rescisión y acordar con el Atlético un traspaso, el club alemán se ahorra el IVA y Lucas Hernández cobrará 13 millones de euros limpios durante cada una de las cinco campañas que se ha comprometido. Lucas Hernández, de baja desde febrero a causa de su lesión de rodilla, rechazó renovar y mejorar su contrato con el Atlético ya que su deseo era abandonar el club colchonero y fichar por el Bayern. «Esta es la decisión más difícil e importante que he tenido que tomar en mi carrera deportiva. El Atlético para mí significa muchas cosas, ya que aquí es donde he crecido como futbolista, como persona, y me he convertido en el jugador que soy. Me ha costado muchísimo decirle no al Atlético, pero mi decisión es emprender un nuevo reto en el Bayern de Múnich», reconoció Lucas Hernández en declaraciones a la web del Atlético, que pierde a un pilar importantísimo en defensa. En la página oficial de la entidad alemana calificó al Bayern como «uno de los mejores clubes de Europa y del mundo».

Acuerdo con el @FCBayernES para el traspaso de Lucas Hernandez por el importe de su cláusula de rescisión https://t.co/rZVAjLGabv — Atlético de Madrid (@Atleti) 27 de marzo de 2019

«Estoy orgulloso de poder luchar por todos los títulos con el Bayern en el futuro», añadió Lucas Hernández, que quiso dar las gracias «a todo el Atlético, dirigentes, entrenadores, compañeros y aficionados por estos 12 años increíbles e inolvidables» en los que ha formado parte del club. «El Atlético siempre estará en mi corazón», aseguró el hermano mayor de Theo Hernández que debutó con el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone en diciembre de 2014 y pasó a formar de la primera plantilla rojiblanca en la temporada 2015-2016. Lucas ha disputado 110 partidos oficiales como colchonero y ha conquistado dos títulos, la Europa League y la Supercopa de Europa en 2018.

«Estoy muy contento de que con Lucas Hernández hemos podido contratar a uno de los mejores defensas del mundo y a un campeón del mundo. Lucas puede ser utilizado tanto como central como en el lateral izquierdo y además continuará con nuestra tradición de excelentes jugadores franceses y fortalecerá nuestro equipo», comentó Hasan Salihamidzic, director deportivo del Bayern, cinco veces campeón de Europa.