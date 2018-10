Jornada 8 Lopetegui: «Estamos en octubre y hay que tener calma» Lopetegui, durante el partido. / REUTERS El entrenador del Real Madrid aseguró no pensar en una posible destitución y destacó la necesidad de «recuperar jugadores importantes» COLPISA Madrid Sábado, 6 octubre 2018, 21:25

Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, dejó claro no estar preocupado por una posible destitución después de que su equipo volviese a perder, en esta ocasión por 1-0 ante el Alavés, firmando la tercera derrota en cuatro partidos y el cuarto partido seguido sin marcar ni un solo gol. «Los entrenadores estamos siempre expuestos a estas situaciones pero no pensamos en eso. Creo que hay que darse cuenta de que estamos en octubre y hay que tener calma. Sabemos que la cosa no va bien pero estamos cerca del líder. Queda mucho y estamos a tiempo de todo», aseguró.

Para el técnico, la derrota del Real Madrid fue totalmente inmerecida. «Ellos se han llevado un premio excesivo. Creo que hemos tenido muchas ocasiones y muchos infortunios en cuanto a lesiones. No merecíamos perder», declaró. Según Lopetegui, la clave del encuentro estuvo en la mala dinámica en la que se encuentra su equipo. «Venimos de unos partidos teniendo ocasiones y no mereciendo perder y creo que esa dinámica nos ha pasado factura. Cuando empiezas un partido y ves que la pelota no entra, eso te afecta mentalmente», destacó.

Lopetegui explicó los cambios de Bale y Benzema e insistió mucho en la necesidad de recuperar «jugadores importantes» para los próximos partidos. «Hemos cambiado la delantera porque Karim y Gareth se han lesionado. Tenemos ahora un parón que creo que nos viene bien para recuperar jugadores muy importantes», declaró.

Para el vasco, a su equipo le faltó «certeza a la hora de rematar y dar el último pase» pero aseguró estar contento con el trabajo de sus hombres. «Un entrenador siempre espera lo mejor de su equipo, pero no tengo ninguna duda de que los jugadores dan todo. Siempre intentan las cosas que tenemos planteadas, pero a veces te salen de una manera y otras veces no», dijo.

Por último, el mister quiso en viar un mensaje a la afición.«Este equipo lleva tres meses trabajando muy bien y sabemos que la victoria va a volver. Tenemos un gran margen de mejora y vamos a intentar parecernos a lo de principio de temporada», concluyó.