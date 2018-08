Jornada 2 Getafe y Eibar buscan en el Coliseum sus primeros puntos de la temporada Los dos equipos llegan tras perder en la primera jornada ante Real Madrid y Huesca EFE Legaés/Eibar Viernes, 24 agosto 2018, 00:29

Getafe y Eibar, que perdieron en sus respectivos partidos de la primera jornada de Liga, buscarán sus primeros puntos del campeonato en un duelo en el que el conjunto vasco intentará sorprender al cuadro madrileño, caracterizado por su fiabilidad defensiva.

El Getafe no ha comenzado bien la temporada. Perdió frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, algo previsible por la diferencia de presupuesto, pero la imagen no fue buena, por lo que la semana ha servido para hacer autocrítica dentro del vestuario.

La verdadera Liga del equipo azulón empieza esta semana y en el vestuario lo saben. Los jugadores del Getafe se han conjurado para su puesta de largo ante la afición y sobre todo para sumar tres puntos que le vendrían muy bien para estrenar su casillero, reforzar la autoestima y hacer un baluarte del Coliseum Alfonso Pérez, un estadio por el que tiene que pasar el «noventa por ciento» de la salvación, según reconoció esta semana en conferencia de prensa Iván Alejo.

El extremo vallisoletano, que la pasada campaña jugó en el Eibar, en principio no saldrá de inicio en un once que Bordalás ya tiene perfilado y que no parece vaya a tener muchas variantes respecto al derbi.

Una de las novedades podría estar en la defensa, con la entrada de un lateral izquierdo puro como Antunes y que desplazaría a Cabrera al centro de la zaga. La otra podría estar en ataque con la duda de si Bordalás apostará por dos puntas o solo uno con un enganche por detrás. En cualquier caso, Jorge Molina, Ángel y Mata se disputarían dos de esas tres plazas.

Por su parte, el Eibar viaja a Getafe con la intención de enderezar un arranque liguero que comenzó con mal pie, tras la inesperada derrota ante el recién ascendido Huesca en la primer jornada.

El conjunto de Mendilibar afronta este duro choque con la baja de Fabián Orellana, que se ha caído de la lista al sufrir unas molestias musculares que no le han dejado ejercitarse al cien por cien esta semana, y que se suma a las ya conocidas de Pedro León e Iván Ramis.

Sí viaja el lateral derecho Rubén Peña, quien no ha completado el entrenamiento de este jueves con el tobillo dolorido, aunque su concurso mañana es más que dudoso.

Con estos condicionantes, el Eibar buscará «recuperar sensaciones» y reencontrarse con la forma de jugar que, de la mano de Mendilibar, ha consolidado al club armero en la elite del fútbol español.

Respecto a la lista de convocados de la semana pasada entran Calavera y Mar Cardona y se quedan fuera, por decisión técnica, Gálvez y Riesgo, además de los lesionados Orellana, León y Ramis.

· Alineaciones probables:

Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Cabrera, Antunes; Portillo, Arambarri, Maksimovic, Amath; Jorge Molina y Ángel.

Eibar: Dimitrovic; José Ángel, Oliveira, Arbilla, Rubén Peña; Diop, Jordán, Escalante, Sergio Álvarez, Enrich y Kike García.

Árbitro: Medié Jiménez (Comité catalán).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez

Hora: 20.15 horas - BeIn LaLiga.