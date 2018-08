Especial Liga 2018-2019 Un fútbol más justo, «el único objetivo» Clos Gómez, en el centro de operaciones del VAR en la Ciudad del Fútbol. / EFE Los aficionados serán alertados de la utilización del videoarbitraje a través de los paneles de publicidad de los estadios AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 15 agosto 2018, 00:19

«El único objetivo del VAR es conseguir un fútbol más justo», proclamó ayer el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, que califica el videoarbitraje como «el cambio más grande en la historia del fútbol», estrenado con éxito en competición oficial española el pasado domingo en la Supercopa e implantado en la Liga a partir de esta temporada. Aún no en Segunda División, ni tampoco en la Copa, «donde sólo se desarrollará en estadios con cierta capacidad tecnológica».

Sólo se revisarán las jugadas polémicas en cuatro supuestos: goles, penaltis, tarjetas rojas directas e identidad equivocada de jugador. «Y siempre ante errores claros y manifiestos (del árbitro), aunque se va a generar polémica», reconoce Velasco Carballo, para quien «el VAR está para no usarlo, porque es como un seguro de vida o un seguro de hogar». En su debut en la Supercopa de España ya fue necesario sin embargo recurrir a él cuando sólo se llevaban ocho minutos de partido, aunque únicamente transcurrieron 38 segundos hasta dar validez al gol del Sevilla a través de la revisión por vídeo, cuando en el Mundial, también por dificultades de idioma entre los árbitros implicados, el sistema se ralentizó demasiado.

La gran novedad en la Liga con respecto a Tánger y Rusia será que los aficionados, que recibirán en las primeras jornadas un folleto explicativo sobre el VAR , serán alertados de su utilización a través de los paneles de publicidad situados a pie de césped. También verán en los videomarcadores, en tiempo real, las mismas jugadas revisadas en el espectacular centro de operaciones del VAR -el llamado VOR (Video Operations Room)- en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde se han construido hasta ocho salas destinadas al efecto. «Ahora el minuto de oro es cuando el árbitro va a mirar la pantalla», reconoce el presidente del CTA. que se congratula de que el VAR no sólo ayudará a los árbitros en las acciones más discutidas, sino que «también tendrá un factor disuasorio muy importante», recordando que en el Mundial no se mostró ni una sola roja por conducta violenta y que hubo un 43% menos de simulaciones. Con un 99% de acierto arbitral en la pasada Copa del Mundo gracias al VAR, aunque todo será cuestión de interpretación y no se acabará con la polémica siempre ligada al fútbol.