Directo | Fermín adelanta al Barcelona ante el Valencia

LaLiga EA Sports Jornada 4 D14/09 · Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández
FC Barcelona
21:00h.
1
-
0
Valencia
Fermín López (28')
Min. 33
BAR
VAL
Gol! Min 28'
Gol de Fermín López
Colpisa
Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:41
31'
Corner,Valencia. Corner cometido por Eric García.
30'
Corner,Valencia. Corner cometido por Pau Cubarsí.
29'
¡Gooooool! Barcelona 1, Valencia 0. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
28'
Fuera de juego, Valencia. Baptiste Santamaría intentó un pase en profundidad pero Diego López estaba en posición de fuera de juego.
22'
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
22'
Hugo Duro (Valencia) ha recibido una falta en campo contrario.
19'
Fuera de juego, Barcelona. Pedri intentó un pase en profundidad pero Marcus Rashford estaba en posición de fuera de juego.
19'
Remate rechazado de Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Roony Bardghji.
15'
Remate parado a la escuadra izquierda. Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Marcus Rashford.
14'
Remate parado por bajo a la izquierda. Roony Bardghji (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Marc Casadó.
14'
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Falta de Mouctar Diakhaby (Valencia).
10'
Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
8'
Falta de Fermín López (Barcelona).
8'
Dimitri Foulquier (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Remate rechazado de Roony Bardghji (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
6'
Falta de Roony Bardghji (Barcelona).
6'
José Gayà (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
5'
Remate fallado por Eric García (Barcelona) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho que se pierde por la izquierda. Asistencia de Roony Bardghji con un centro al área tras un saque de esquina.
4'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Copete.
3'
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Ferran Torres.
3'
Fuera de juego, Valencia. César Tárrega intentó un pase en profundidad pero Baptiste Santamaría estaba en posición de fuera de juego.
1'
Diego López (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Falta de Eric García (Barcelona).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Eric García
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Gerard Martín
defensa
Pedro González López
centrocampista
Marc Casadó
centrocampista
Roony Bardghji
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Marcus Rashford
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
Carlos Corberán
5-3-2
Julen Agirrezabala
portero
Dimitri Foulquier
defensa
César Tárrega
defensa
Mouctar Diakhaby
defensa
José Manuel Arias Copete
defensa
José Gayà
defensa
Diego López
centrocampista
Javi Guerra
centrocampista
Baptiste Santamaría
centrocampista
Hugo Duro
Delantero
Arnaut Danjuma
Delantero
73,7%
BAR
26,3%
VAL
|1
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|0
|4
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|8
|Asistencias
|0
|4
|Faltas cometidas
|2
|
