Correa renueva con el Atlético hasta 2024

Angel Correa será rojiblanco, como mínimo, hasta 2024. El Atlético de Madrid ha anunciado este miércoles la renovación del delantero argentino, que terminaba contrato en 2019, por cinco temporadas más, reforzando la apuesta por un jugador que cuando finalice su vínculo con el club del Wanda Metropolitano tendrá 29 años. Correa llegó al Atlético de Madrid en 2014, siendo una apuesta de Diego Simeone, que decidió ficharle tras verle despuntar en la liga argentina. Sin embargo en su primera temporada como colchonero no puedo jugar a causa de unos problemas de corazón que requirieron que pasase por el quirófano. Una vez superadas esas complicaciones, a partir de la temporada 2015/16, se convirtió en un fijo en la plantilla para Simeone.

Ángel Correa ha jugado un total de 147 partidos con el Atlético de Madrid, de los cuales 72 han sido como titular, anotando 26 goles y repartiendo 26 asistencias. Su importancia ha ido creciendo con el paso de los años: en la 2015/16 disputó 36 partidos y, dos años después, en la 2017/18, llegó a los 56. «Trato de estar preparado para donde me necesite el entrenador y el equipo. Siempre me voy tranquilo a casa porque me dejo todo. Sé que puedo jugar bien o mal, pero me dejo todo para ayudar al compañero», continuó Correa, que resaltó el «gran esfuerzo» hecho por su conjunto en la victoria del martes frente al Huesca. «Me voy feliz, porque cumplo cien partidos de Liga defendiendo esta camiseta y después también porque el equipo volvió a ser el Atlético que todos queremos, así que esperamos seguir por esta línea».

Además, sus buenas actuaciones como colchonero le llevaron a debutar con la selección absoluta argentina en 2015. En declaraciones a la web del club, el argentino confesó estar muy contento por ampliar su vinculación con el Atlético de Madrid. «Estoy orgulloso de que el club siga confiando en mí y de continuar creciendo como futbolista aquí. Eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, pero debo seguir trabajando. Me siento muy agradecido al club por la confianza depositada en mí y la gente por el cariño», declaró.

Giménez, recuperado

El miércoles fue un día de buenas noticias para el Atlético ya que además de la renovación del '10' se supo que, en principio, José María Giménez no tendrá problemas para poder jugar el sábado, que aguarda el derbi contra el Real Madrid. El uruguayo se someitó a una resonancia magnética y los médico son optimistas y confían en que pueda estar en el Santiago Bernabéu. Un partido en el que el Atlético intentará no quedar descolgado de su vecino en la Liga. «Va a ser muy intenso y seguramente se va a definir por detalles. Esperamos estar atentos y tratar de traer la victoria a casa que es lo que vamos a salir a buscar. Ellos tienen un gran equipo, nosotros tenemos el nuestro y trabajamos para mejorar cada día y ser cada vez más fuertes como equipo», explicó Correa.