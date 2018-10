Primera Bartomeu: «La vuelta de Guardiola al Barça sería una gran noticia» Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona. / Reuters El presidente del club azulgrana se muestra rotundo sobre el futuro de Messi: «Acabará su carrera en el Barcelona COLPISA Barcelona Lunes, 1 octubre 2018, 13:25

Guiño de Josep Maria Bartomeu a Pep Guardiola. El presidente del Barcelona se deshizo en elogios hacia el ex entrenador del conjunto azulgrana y actual técnico del Manchester City. «Es un genio y tiene las puertas abiertas de su casa cuando quiera», señaló Bartomeu en una entrevista al diario británico 'The Times'. «El otro día leí que le gustaría en un futuro hacerse cargo de La Masia, me parece perfecto», dijo antes de añadir que «eso es lo que ya le ofrecimos cuando nos dijo que se quería ir porque estaba cansado a causa de la presión». «Su vuelta sería una gran noticia», sentenció.

«Messi acabará su carrera en el Barcelona, nuestro proyecto es el de convertirle en un 'one-club man'» Bartomeu

Además, el presidente del Barcelona habló sobre el futuro del buque insignia del conjunto azulgrana, Leo Messi: «Messi acabará su carrera en el Barcelona». «Él no quiere irse y nuestro proyecto es el de convertirle en un 'one-club man' y rodearle de grandes jugadores», añadió. «No queremos vender a los grandes jugadores que tenemos», dijo para zanajar los rumores de posibles salidas.

Y si se habla de salidas, también de llegadas. Y el nombre que encabeza la lista de futuribles para el Barcelona es el de Paul Pogba, el centrocampista francés del Manchester United. Sin embargo, el mandatario azulgrana descartó su posible fichaje: «Creo que Pogba seguirá mucho tiempo en el United».

El partido en Miami

Sobre la posibilidad de que un partido de Liga, el Girona-Barcelona de la 21ª jornada, se dispute en Miami, Bartomeu fue conciliador al señalar que «estamos dispuestos sólo si todas las partes se ponen de acuerdo, porque creo que es bueno para todos los equipos de LaLiga». Por último, confesó que las aspiraciones para este curso son las que siempre ha tenido el Barcelona. «El principal objetivo siempre del Barcelona es LaLiga, aunque la Champions es un objetivo atractivo. El curso pasado perdimos un partido en cada una de las tres competiciones que jugamos y perdimos la Champions. Fue una gran temporada».