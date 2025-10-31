El Barça regresará al Camp Nou con un entrenamiento a puerta abierta El próximo viernes 7 de noviembre el feudo culé reabrirá y se someterá a una primera prueba para la comprobación de su estado

David Hernández Viernes, 31 de octubre 2025, 11:56

Dos largos años han tenido que esperar los aficionados y jugadores del Barça para regresar al Spotify Camp Nou. El club anunció este viernes finalmente su reapertura, que se dará mediante un entrenamiento a puertas abiertas el próximo día 7. Esta ansiada vuelta lleva un año de retraso según la previsión inicial de las obras. El Camp Nou supera la primera fase de su remodelación y se adentrará en la segunda, que pretende ampliar el aforo hasta las 105.000 localidades. Mientras se desarrolla la ampliación, el uso del estadio estará limitado como le sucedió al Real Madrid en la temporada posterior a la pandemia, en la que apenas contaban con 50.000 aficionados en el Santiago Bernabéu.

Para el regreso anunciado serán 23.000 los espectadores que podrán acudir en la zona de Tribuna y Gol Sur para la que el ayuntamiento concedió finalmente la licencia de primera ocupación. La idea del club es comprobar mediante esta prueba el correcto funcionamiento de los sistemas, accesos e instalaciones para garantizar la máxima tranquilidad a sus aficionados.

Aún no se ha anunciado el regreso del campo para los partidos oficiales, pero esta decisión dependerá en gran medida de lo que suceda el día 7. En caso de ir todo bien, en el Barça se sueña con la reapertura definitiva tras el parón de selecciones. El partido ideal sería contra el Athletic el 22 de noviembre, un equipo con el que guarda una fuerte rivalidad últimamente.

Por ahora la vuelta supondría una pérdida de aforo, ya que los que caben en el actual Camp Nou se sitúan muy por debajo de los 50.000 que entran en Montjuic. En cualquier caso, el club mencionó en su comunicado que el equipo está ilusionado por recibir a sus aficionados en su nueva casa en un día en el que la recaudación de las entradas será donada al proyecto Pulseras Blaugranas. Toda la incertidumbre que rodean a los espectadores que acudan serán resueltas mediante las «recomendaciones de movilidad» que el Barça anunciará próximamente.