El Barça cumple y aprieta la lucha por el liderato

El Barcelona cumplió este domingo contra el Alavés, pero no le fue sencillo. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso por 1-0 gracias a un solitario tanto de Lewandowski en un partido que los culés tuvieron que masticar durante más de una hora y en el que no tuvieron la frescura de días anteriores. El tanto del ariete polaco supone tres puntos fundamentales para recuperar la buena inercia en Liga y para meter presión a Real Madrid y Atlético, que ya están a cuatro y tres puntos respectivamente antes del derbi que disputarán en la próxima jornada.

El partido comenzó con un ambiente extraño. Ya fuera por el horario, poco habitual para los azulgranas, por todos los guiños al año nuevo chino que inundaron el césped o por el tremendo golpe de cabeza con cabeza que sufrieron Gavi y Conechny al poco de arrancar y que obligó a ambos a retirarse, pero el inicio fue extraño. Y eso que Flick apostó por su once titular y que Lamine Yamal dejó un destello tras un eslalon prodigioso que levantó a la grada, pero no fue suficiente, no obstante, para evitar un comienzo de partido marcado por las interrupciones y por el orden táctico de un Alavés que salió con el libreto de Coudet bien aprendido.

Barcelona Szczesny, Koundé, Araujo (Eric García, min. 46), Cubarsí, Balde (Gerard Martín, min. 83), Pedri, Casadó (Frenkie de Jong, min. 46), Gavi (Fermín, min. 15), Lamine Yamal, Lewandowski (Pau Víctor, min. 91) y Raphinha. 1 - 0 Alavés Owono, Tenaglia, Mouriño, Diarra, Manu Sánchez, Guevara (Villalibre, min. 92), Blanco, Carlos Vicente (Novoa, min. 76), Conechny (Carlos Martín, min. 15), Guridi (Toni Martínez, min. 76) y Kike García. Gol 1-0: min. 61. Lewandowski.

Árbitro José Luis Munuera Montero. Amonestó a Gavi, Araujo, Tenaglia, Protesoni, Raphinha, Fermín y Lamine Yamal.

Incidencias Partido de la 22ª jornada disputado en el Lluis Companys ante 42.900 espectadores.

A ese guion se tuvo que adaptar un Barcelona que no encontró la fluidez de días anteriores. Las interrupciones constantes cortocircuitaron a un centro del campo que vivió sitiado por la presión del Alavés y a unos extremos que no encontraron la salida para eludir las ayudas permanentes de los de Coudet a sus laterales. El resultado fue un equipo, el de Flick, nervioso y sin capacidad para recibir balones entre líneas. Apenas un disparo a la media vuelta de Lewandowski, otro de Pedri desde la frontal del área y un par de centros laterales pudieron inquietar a un Owono que, sorprendentemente, vivió una de las primeras partes más plácidas de lo que va de campeonato.

Tras la reanudación, Flick tenía como principal obsesión romper líneas. Con esa idea dio entrada a dos auténticos especialistas en ello. Eric García y Frenkie de Jong ingresaron y cambiaron la cara de un Barça que fue más profundo y que por primera vez lograba recibir la pelota en zonas de peligro. Fue ahí cuando Pedri se echó el equipo a la espalda y lideró a los suyos con conducciones que, poco a poco, agitaron a un Alavés que hasta ese momento parecía indestructible.

Avisaron Lewandowski con un remate que se marchó por poco junto a la cepa del poste y Lamine Yamal, que obligó a Owono a intervenir tras un disparo que que apuntaba a la escuadra. Fue la antesala de un gol que cayó por su propio peso. Lamine probó fortuna y el rechace le cayó a Lewandowski allí donde el 9 ha hecho una carrera de leyenda. El polaco solo tuvo que poner el interior del pie para despertar a un Lluis Companys al que la siesta se le estaba atragantando y que ya barruntaba otra tarde de pesadilla como las del día de Las Palmas o el Leganés.

No fue así en esta ocasión. El Barça despertó a tiempo, pero el partido llegó a la recta final con incertidumbre en el marcador y eso preocupaba a un Flick que se afanaba para que los suyos mejoraran la circulación de la pelota. El germano dio entrada a Ferran Torres por Raphinha, menos participativo de lo habitual, y el de Foios tuvo en sus botas la posibilidad de cerrar el encuentro con un disparo que repelió Owono. Fue la última opción clara de un Barça que tuvo un día gris, pero que esta vez si supo solventar la papeleta y ya está a cuatro puntos del Real Madrid y a tres del Atlético antes de un derbi en el que se medirán ambos y del que los culés esperan sacar tajada.