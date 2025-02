El Barça se agarra al liderato de la Liga

Daniel Panero Sábado, 22 de febrero 2025, 23:12 | Actualizado 23:29h. Comenta Compartir

El Barça será líder al menos una semana más. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso a Las Palmas por 0-2 en un partido sin alardes, pero en el que hizo los deberes y mantuvo la portería a ceero de nuevo. Los tantos de Dani Olmo, que entró en la segunda mitad, y Ferran Torres, en el descuento, sellaron un triunfo capital para empezar con buen pie el maratón de encuentros que los azulgrana tienen por delante y mantener el pulso en la clasificación con Atlético y Real Madrid.

Y eso que el Barça empezó el partido con muchas dudas. Flick no quiso experimentos pese a que los suyos tienen por delante un calendario infernal y alineó un once con pocas novedades. Eric García acompañó a Cubarsí, Marc Casadó recuperó la medular y Fermín tuvo una nueva oportunidad en la mediapunta. Todo ello por detrás de un tridente que pareció atenazado en los primeros compases del encuentro. Fue así porque los culés no estuvieron precisos, no encontraron la fluidez y se toparon con un partido similar al de la ida en el Lluis Companys.

Las Palmas Cillessen, Viti (Pezzolesi, min. 85), Alex Suárez, Mármol, Alex Muñoz, Bajcetic (Benito Ramírez, min. 85), Javi Muñoz, Essugo (Campaña, min. 67), Sandro, McBurnie (Jaime Mata, min. 67) y Moleiro (Fuster, min. 67) 0 - 2 Barcelona Szczesny, Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde, Casadó, Pedri (Frenkie de Jong, min. 85), Fermín (Dani Olmo, min. 46), Lamine (Ferran Torres, min. 85), Raphinha (Gerard Martín, min. 97) y Lewandowski. Goles 0-1: min. 62, Dani Olmo. 0-2: min. 94, Ferran Torres.

Árbitro Cordero Vega (Comité Cántabro). Amonestó a Álex Suárez y Frenkie de Jong.

Incidencias Partido correspondiente a la 25ª jornada de Liga, disputado en el Estadio de Gran Canaria ante 30.746 espectadores.

Con ese escenario, no es de extrañar que cada balón a la espalda de los zagueros azulgranas fuera un problema o que cada disputa de McBurnie con los centrales hiciera torcer el gesto a un Flick que no lo veía claro. El técnico germano se afanó en que los suyos movieran la pelota de lado a lado y que tuvieran paciencia para generar unos espacios que parecían inexistentes en el arranque. Su idea no cuajó esta vez y los culés tuvieron el balón pero sin poder dañar a un Las Palmas que se parapetó en bloque bajo y que fió todo a las transiciones en ataque.

Así, llegaron las ocasiones de Bajcetic, Mika Mármol y Moleiro, todas ellas resueltas por Szczesny o por la falta de puntería de los locales. Fue la tónica general en una primera mitad de impotencia azulgrana. Pedri y Casadó no lograron romper líneas, fueron previsibles y la consecuencia fue que Fermín no encontró espacios entre líneas y que tampoco Raphinha y Lamine Yamal pudieron encarar a su par sin tener que afrontar también las ayudas planteadas por Diego Martínez.

Tras la reanudación, Flick movió ficha. Dani Olmo ingresó por Fermín y el Barça dio un paso al frente para embotellar a su rival. Balde y Koundé se instalaron en campo contrario y poco a poco Las Palmas fue reculando hasta meterse en su área. Fue ahí cuando los azulgrana lograron por fin generar desequilibrios desde los costados. El gol era cuestión de tiempo. Solo había que esperar a que el rival cometiera un error. Esa circunstancia llegó pasado el cuarto de hora de la segunda mitad después de que Bajcetic perdiera un balón en el centro del campo y desatara una tormenta. Lamine Yamal habilitó a Dani Olmo y el ex del RB Leipzig hizo el resto. Recortó a su par y se sacó de encima un zurdazo imparable a la escuadra para sacar del enredo a su equipo.

La entrada de Olmo, más allá del gol, cambió la cara del Barça. Retrasó su posición para ayudar en la construcción y desde ahí fue un socio más para Casadó y Pedri, más espesos de lo habitual. Pese a ello, el Barça llegó con incertidumbre a los instantes finales y Las Palmas no renunció en ningún momento a un intercambio de golpes en el que no tenía nada que perder. La moneda salió cara para un Barça que se salvó, VAR mediante, de un posible penalti por mano de Eric García y que remató la faena en el descuento con un zurdazo de Ferran Torres. Los de Flick sellaron así un triunfo crucial para recuperar el liderato y para ganar moral antes de un mes plagado de curvas.