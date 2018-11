Jornada 4 El Sevilla quiere dar un golpe de autoridad en Turquía Los andaluces se enfrentan al colista del grupo, el Akhisar, que también está en descenso en la liga de su país LUIS F. GAGO Sevilla Jueves, 8 noviembre 2018, 07:19

Goleó el Sevilla al Akhisar en el partido de la primera vuelta del grupo y nada hace pensar que no pueda hacerlo dos semanas después, esta vez en tierras otomanas. Porque el turco demostró ser un equipo demasiado pequeño para una competición de la entidad de la Europa League. Colista en la fase de grupos continental y también en la Superliga nacional, la realidad es que el vigente campeón de la copa de su país no es ni una sombra de lo que fue la campaña pasada, cuando dio la campanada al vencer al Galatasaray para conquistar el trofeo.

Sin embargo, no quieren los andaluces caer en la trampa del autoengaño y el conformismo. Saben que las confianzas son innecesarias y un error mínimo puede llevar al equipo a tener un susto por lo igualado que está el grupo. Los sevillistas están empatados a seis puntos con el Krasnodar y el Standard de Lieja, con el Akhisar sin conseguir plantar cara por el momento a ninguno, con cero puntos en su casillero.

De ahí que Pablo Machín dude entre dar descanso a sus habituales y volver a confiar en el plan B. «Respecto al tema de las rotaciones, seguro que va a haber algún cambio, pero pensando en sacar un equipo competitivo para el partido más importante, que es el de mañana, y conseguir la victoria», comentó este miércoles el técnico soriano de los hispalenses. El problema es que ya casi no le queda ni plan A, porque tiene a sus estrellas lesionadas o tocadas y los teóricos suplentes han demostrado estar en un estado de forma muy bajo. Su rendimiento es de un nivel tan mínimo que las críticas de sus propios compañeros han retumbado durante toda la semana en la ciudad deportiva sevillana. Nolito, Muriel o el fichaje estelar de este año, Promes, siguen estando varios escalones por debajo, tanto por actitud como por aptitud, de la calidad y ganas demostradas a día de hoy por los titulares. Nadie confía en partidos que pueden ser una trampa como el de Turquía. «Desde que perdieron con nosotros no lo han vuelto a hacer. Es sabido que tienen bajas y creo que ha confirmado su entrenador que el delantero está también lesionado», aseguró Machín en la rueda de prensa previa al encuentro. Por ese motivo para el soriano «las lesiones no pueden ser una excusa».

Con la misma idea se ha impregnado Escudero, que también es consciente de la importancia del choque no sólo para ganar al colista, sino para amarrar la clasificación y ponerse el Sevilla en la línea de salida para conseguir ser primero de grupo. «Nosotros venimos con la mentalidad de conseguir los tres puntos y estar lo más arriba. Quedar primeros es nuestra intención y todo pasa por conseguir los tres puntos mañana», aseveró el lateral sevillista, pendiente de poder estar en el once inicial de nuevo tras su luxación del codo hace más de un mes.

Con rotaciones o sin ellas, bajas mediante, la realidad es que el Sevilla necesita ganar para aumentar su autoestima y lograr una mejora de su rendimiento y resultados. En Turquía, frente al peor equipo de la Europa League, sólo la victoria de vuelta a tierras andaluzas es lo que debe conseguir el pentacampeón del viejo continente. Es en estos encuentros cuando un favorito demuestra de verdad quién manda.

Alineaciones probables

Akhisar: Lukac, Lopes, Osmanpasa, Nounkeu, Keles, Sissoko, Ceviker, Josue, Regattin, Vural y Seleznov.

Sevilla: Vaclik, Vidal, Carriço, Mercado, Sergi Gómez, Navas, Sarabia, Roque Mesa, Promes, Vázquez y Muriel.

Árbitro: Benoit Millot (Francia).

Estadio y horario: Akhisar Stadium. 18:55 h. (Gol).