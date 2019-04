Semifinales I Ida Rakitic: «Messi va por delante y nosotros le seguimos» «El respeto hacia ellos es máximo, pero prefiero pensar en nosotros mismos», se limitó a opinar sobre el Liverpool, rival del Barça en las semifinales de Champions JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Martes, 30 abril 2019, 17:25

Ivan Rakitic ha sido, más allá de los focos que concentran hombres como Leo Messi, Luis Suárez, Gerard Piqué o Marc-André Ter Stegen, uno de los pilares de este Barça que camina con paso firme hacia el triplete. En cualquier caso, el croata sabe que el juego culé gira alrededor del brillo de su '10': «Si ya lleva cuatro Champions no creo que se vaya a poner muy nervioso. Leo va por delante y nosotros le seguimos, sabemos lo que queremos hacer y deseamos estar en la final de Madrid».

«Cuando nuestro capitán dice algo estamos para seguir ese camino que él ha marcado. Somos el Barça, queremos ir a por todo y tener al mejor jugador de la historia da mucha confianza», explicó sobre la presión de ganar la Champions, más aún cuando Messi la fijó desde el principio de temporada como el objetivo prioritario del equipo azulgrana.

«Llegamos con muchísima confianza y con muchas ganas después de ganar la Liga. Estamos deseando que llegue el partido de mañana, aprendiendo de lo que pasó en años anteriores. Lo más bonito está por llegar y el equipo está con muchas ganas. Queremos disfrutar de lo que queda, la situación en la que estamos ahora nos da mucha confianza», señaló el centrocampista sobre la envidiable situación actual de su equipo, con la Liga en el bolsillo y en la final de Copa antes de afrontar la semifinal de Champions ante el Liverpool.

«Yo creo que quería quitar la presión a sus jugadores, hacerles ver que es un estadio más. Respeto su opinión pero es un estadio diferente, con un ambiente muy distinto a los demás, quieras llamarlo templo o no. Yo lo que quiero es jugar todos los partidos aquí con nuestra gente», dijo sobre las palabras de Jürgen Klopp, que aseguró que el Camp Nou no es un templo como Anfield. «El respeto hacia ellos es máximo, pero prefiero pensar en nosotros mismos», se limitó a opinar sobre el Liverpool, que sigue en plena pelea por una Premier que se le resiste desde hace décadas.

«Depende de lo que pase en la vuelta, pero lo que debemos evitar es preparar el segundo partido antes que el primero. Si mañana sacamos un resultado bueno será mejor y si no es así, no lo será», respondió a la pregunta sobre si es mejor marcar o no encajar disputando la ida de una eliminatoria como local.

«Me encuentro mejor que nunca, creo que estoy en el momento perfecto de mi carrera. La experiencia del Mundial me ha ayudado muchísimo a lo largo de toda la temporada. Para mí no hay mejor sitio que el Barcelona», señaló el croata, en un guiño hacia su continuidad en el club.