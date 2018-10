Liga de Campeones | Segunda Jornada Pochettino: «El Barcelona da lo mejor de sí mismo en la Champions» Mauricio Pochettino, en un entrenamiento. / Reuters «¿Fichar por el Barcelona? Es algo emocional, es como si Messi jugara para el Espanyol», sentencia el técnico del Tottenham EFE Londres Martes, 2 octubre 2018, 16:24

Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham Hotspur, restó importancia a la crisis de resultados que atraviesa el Barcelona y aseguró que equipos así «dan lo mejor de sí mismos en la Liga de Campeones». «Cuando te enfrentas a un equipo que viene en una dinámica negativa es bueno para ellos jugar en una competición diferente. El Barcelona y equipos así dan lo mejor de sí mismos en la Liga de Campeones», analizó el preparador argentino.

Cuestionado sobre las similitudes entre el partido de este miércoles ante los 'blaugrana' (19:00 GMT) y el disputado con victoria por 3-1 la temporada pasada ante el Real Madrid, Pochettino respondió que están en «un período diferente».

«Muchos de nuestros jugadores han participado en la Copa del Mundo y antes de eso, el partido contra el Real Madrid había sido el más importante para nosotros. Ahora han jugado el Mundial y no los puedes motivar de la misma forma, aunque sean los mismos jugadores», explicó.

«Esto va sobre disfrutar el partido de mañana y al mejor jugador del mundo que es Messi» Pochettino

«Esto va sobre disfrutar el partido de mañana y al mejor jugador del mundo que es Messi. El fútbol no es solo drama, pero siempre es sobre estar concentrado, competitivo y disfrutar de enfrentare al mejor jugador del mundo. Sé optimista, feliz y sonríe cuando estés en el campo», aseguró Pochettino. Además, el técnico recalcó lo difícil que es que algún día entrene al Barcelona debido a los vínculos que le unen al Espanyol. «Es algo emocional, es como si Messi jugara para el Espanyol», sentenció.

El argentino, ante la plaga de lesiones, confirmó que el meta francés Hugo Lloris será titular ante el Barcelona, tras haberse perdido los seis últimos encuentros, «si no ocurre nada raro antes del partido».

Harry Kane, en un entrenamiento. / Efe Kane: «Jugar contra Messi es una gran prueba» El delantero del Tottenham Hotspur Harry Kane admitió que jugar contra Leo Messi es «una gran prueba» y que, como futbolista, lo que quiere es «jugar contra los mejores del mundo». «Es una gran prueba. Como jugador lo que quieres es enfrentarte contra los mejores del mundo y Messi lo es. Es un jugador fantástico y queremos pararlo. Nosotros también tenemos grandes futbolistas», destacó Kane. El delantero calificó el partido como «un encuentro enorme» y recalcó su importancia ya que no quieren «empezar con dos derrotas». «En casa tenemos que ser fuertes y progresar. Sabemos que el Barcelona es un equipo top», señaló. Además, el Bota de Oro del pasado Mundial de Rusia, comparó este compromiso con el que los enfrentó, en el mismo escenario, el año pasado al Real Madrid y que acabó con victoria local por 3-1. «Puede que el Barcelona juegue mejor que lo que lo hizo el Real Madrid la temporada pasada. Tuvimos un apoyo increíble el año pasado y vamos a tener el estadio lleno esta vez», afirmó.

Esta es una de las pocas buenas noticias en la enfermería de los 'Spurs', que para el choque con el Barcelona pierden a Jan Vertonghen, Mousa Dembelé, Christian Eriksen, Dele Alli, Serge Aurier y Michel Vorm por diferentes problemas físicos.

«Es un período en el que no estamos teniendo suerte con las lesiones. No es algo que pase por algo específico. No somos víctimas tampoco. Tenemos que sentirnos fuertes y que cada jugador sienta que puede ganar y conseguir lo que queremos», reflexionó.

Valverde-Pochettino, duelos pasados

Pochettino también habló de su relación con Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, quien influyó notablemente en la decisión del argentino de dejar el fútbol y convertirse en entrenador.

«Mantengo una buena relación con él. Cuando eres futbolista es difícil entender una decisión. Será bueno volver a verle. Lo nuestro ocurrió hace diez años y entiendo que algunas decisiones son difíciles de entender cuando eres entrenador», agregó.