Mastantuono causa baja para Anfield por una pubalgia

Malas noticias para el Real Madrid en la antesala del duelo quer librará el martes con el Liverpool. Franco Mastantuono no entrenó este lunes a causa de las molestias que llevaba arrastrando desde hace unos días y causará baja en Anfield. Al joven extremo argentino se le ha diagnosticado una pubalgia y no podrá ayudar a sus compañeros en la cuarta jornada de la Champions. El periodo que permanecerá ausente de los terrenos de juego es una incógnita.

Se trata de un varapalo para el ex de River Plate, que había regresado a la titularidad el pasado sábado en el partido que enfrentó a su equipo con el Valencia después de haber sumado solo seis minutos en los choques precedentes frente a Barça y Juventus, pero que se verá obligado a ir con mucho cuidado con una lesión traicionera que también está lastrando a Lamine Yamal, precisamente el futbolista con el que parece llamado a librar un duelo generacional.

Mastantuono llegó en verano al Real Madrid a cambio de 63,5 millones de euros para River Plate, el club en el que se formó una de las grandes promesas del fútbol mundial. El club de Chamartín llevaba tiempo siguiendo sus pasos, pero la entrada en acción del PSG, que se lanzó a por el extremo, precipitó su llegada a la capital española. Se convirtió de esta forma en el cuarto fichaje de la era Xabi Alonso, a cuyas órdenes se puso en agosto, nada más alcanzar la mayoría de edad.

Desde el primer momento, se ganó al técnico, hasta el punto de convertirse en un asiduo de los onces del preparador tolosarra durante las primeras jornadas de Liga y de Champions. El de Azul suma a estas alturas 689 minutos distribuidos en doce partidos. Ha sido titular en nueve ocasiones y ha marcado un tanto, en la goleada del Real Madrid al Levante en la sexta jornada de Liga. Xabi Alonso se ha mostrado siempre encantado con la garra que despliega el argentino, quien, sin embargo, parecía haber perdido cierto peso en los planes del técnico a lo largo de las últimas citas.

En cualquier caso, la lesión de Mastantuono supone un golpe para el Real Madrid, que ve cómo aumenta una enfermería en la que permanecen David Alaba, Antonio Rüdiger y Dani Carvajal.